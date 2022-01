Un tournoi Minecraft a laissé l’Andorre sans connexion Internet

L’attaque a non seulement entraîné l’arrêt brutal de l’événement en streaming sur Twitch, mais a également provoqué un effondrement du réseau dans la petite principauté indépendante d’Andorre, située dans les Pyrénées entre la France et l’Espagne, dont la connexion repose sur un seul fournisseur.

Le week-end dernier, Twitch a organisé un tournoi sur Minecraft, le jeu vidéo cube bien connu, inspiré de Squid Games. Tout comme dans la série télévisée sud-coréenne de Netflix, les participants à l’événement auraient dû passer une série d’épreuves « mortelles » pour remporter une cagnotte de 100 000 €. L’ampleur du tournoi et le grand nombre de participants, y compris les streamers très suivis, ont attiré l’attention d’un groupe de hackers. L’attaque a non seulement entraîné l’arrêt brutal de l’événement en streaming sur Twitch, mais a également provoqué un effondrement du réseau dans la petite principauté indépendante d’Andorre, située dans les Pyrénées entre la France et l’Espagne, dont la connexion repose sur un seul fournisseur.

Selon la dynamique des centres de données, la connexion du pays a chuté à près de 40 % de son potentiel, rendant impossible l’accès à Internet pour près de la moitié des clients d’Andorra Telecom. La société a rapidement communiqué via Twitter et d’autres canaux officiels qu’elle avait subi une attaque DDoS, c’est-à-dire un blocage du service réseau. La ligne s’est stabilisée dans les heures qui ont suivi l’effondrement du réseau, cependant Telecom Andorre a subi une nouvelle attaque de hacker le 24 janvier 2022, entraînant de nouveaux problèmes de connexion. Rien à voir cependant avec l’isolement qui a frappé les îles Tonga, provoqué par le tsunami survenu à la suite de la violente éruption de ces dernières semaines.

Au-delà du réseau andorran et de la fin du tournoi sur Minecraft, des hackers se sont également attaqués aux comptes des gros streamers qui assistaient à l’événement. Parmi ceux-ci se trouve AuronPlay, un streamer espagnol avec plus de 11 millions de followers sur la plateforme violette. D’autres ont l’intention de s’adresser directement aux auteurs de l’attaque et pour ce faire ont offert une récompense : un couple de streamers a décidé de donner 10 000 euros à ceux qui découvrent qui a donné lieu à l’attaque du hacker.

