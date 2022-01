Windows 10 et Windows 11 sont déjà sur plus de 1,4 milliard d’ordinateurs

Nous continuons à décomposer les données folles de Microsoft révélées hier. Le géant de Redmond a battu tous les records avec des bénéfices de près de 20 milliards de dollars. Il y a ceux qui ont osé indiquer qu’ils pourraient acheter Bethesda deux fois avec le résultat d’un quart. Et Azure, un pilier clé de l’entreprise, connaît depuis 2018 une croissance de plus de 40 % à chaque trimestre. Mais parlons des données Windows 10 et Windows 11.

Windows compte désormais 1,4 milliard d’ordinateurs

Nous aimons peut-être plus ou moins Windows 11, mais la réalité est qu’aujourd’hui, Windows 10 compte plus d’utilisateurs. Beaucoup? Nous ne savons pas, il y a des gens qui disent 25 millions, un autre 75 et un autre 250 millions. La réalité est que les chiffres continueront d’augmenter, mais pour le moment, ils ne surprendraient personne.

J’ai toujours critiqué les statistiques, mais pas à cause des statistiques elles-mêmes, mais à cause des multiples points de vue qu’elles en tirent. Dans ce cas, Microsoft, conscient que même 200 ou 400 millions seraient peu par rapport à 1 200 ou 1 000, préfère attendre. Ils préfèrent tout regrouper sous les deux dernières versions de Windows et les versions ultérieures, lorsque les données sont plus pratiques pour indiquer les données.

La réalité est qu’ils doivent déjà avoir un bon nombre d’utilisateurs étant donné que les ventes de PC pour le dernier trimestre de l’année étaient de près de 100 millions. Et avec la tendance actuelle au renouvellement des ordinateurs, il semble que le parc PC va continuer à croître et Windows 10 et Windows 11 vont coexister pendant un moment.

De plus, comme Panos Panay l’a déjà indiqué, le mois prochain, nous aurons accès à la version préliminaire des applications Android sur Windows 11 via le Microsoft Store. Des améliorations intéressantes sont à venir pour le mois prochain. Nous verrons quelles autres surprises Panos Panay et son équipe ont dans leurs manches.