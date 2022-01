Voici comment Microsoft devrait modifier le transfert de fichiers dans Windows 11

Au final, au fil des années je me suis passionné pour le design. Qui allait le dire après ne pas avoir remarqué de différences d’un pixel que maintenant je ferais attention à cela et bien plus encore. Cela nous amène à suivre certains comptes sur Twitter et de temps en temps je vous montrerai quelques concepts ou idées de concepteurs pour Windows 11. Dans ce cas, nous parlerons de transfert de fichiers.

Si vous trouvez ces types d’articles intéressants, dites-le nous dans les commentaires et avec une certaine régularité nous publierons les différentes idées que nous voyons. Rêver est gratuit, et pourtant nous espérons que Microsoft va arranger les choses avec Windows 11.

Le transfert de fichiers mérite ce Fluent Design dans Windows 11

Comme toujours, ce concept a été publié par FireCubeStudios mais le design provient du canal Fluent Design Discord. Nous y trouverons d’innombrables conceptions parmi les plus originales et, espérons-le, Microsoft n’intégrera que 10% de ces idées et d’autres.

Incroyable concept de transfert de fichiers Fluent Design pour Windows 11 par dlphin # 7965 dans le serveur Fluent Design https://t.co/aUlLV2omK0#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/JK7Ka8CzpM — FireCube (@FireCubeStudios) 25 janvier 2022

Dans cette proposition de conception, nous trouvons plusieurs choses à souligner. Pour commencer un changement dans les icônes existantes pour une touche plus Fluent Design. D’autre part, la couleur d’accent présente dans les éléments les plus marquants pour donner de la pertinence à la couleur d’accent. Enfin et surtout, ajouter un thème sombre. Il ne se peut pas que nous ayons un thème sombre dans l’explorateur de fichiers et que si nous allons déplacer un fichier, la fenêtre s’affiche dans une couleur claire.

Oui, avec la prolifération des disques SSD, nous ne voyons presque plus cet écran. Il faut déplacer un fichier de dimensions considérables pour qu’il apparaisse. Cependant, le problème est toujours là. Nous espérons que Microsoft prendra en compte ces conceptions pour rappeler les incohérences présentes dans Windows 10 et Windows 11 et apportera une solution à ces problèmes. Oui, il y a beaucoup d’incohérences et c’est pourquoi ils doivent y travailler plus que d’intégrer de nouvelles fonctions dans le système.