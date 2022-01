Il y a un jeu vidéo de tir Pokémon que Nintendo veut faire disparaître

Les images de prévisualisation de Pokémon FPS ont eu une grande réponse des fans mais en même temps, elles ont fait les antennes de Nintendo. Détails ci-dessous.

Ces dernières semaines, un utilisateur de Reddit a réussi à attirer l’attention de Nintendo. Son nom est Dragon_GameDev2 et il est le développeur d’un jeu vidéo Pokémon FPS (First Person Shooter). Il s’agit d’une réinterprétation violente de Pokémon Snap, le jeu vidéo dans lequel vous devez immortaliser les monstres bien connus dans leur habitat naturel. À cet égard, l’année dernière, un nouveau chapitre est sorti, New Pokémon Snap, exclusivement sur Nintendo Switch. Dans le titre de Dragon_GameDev2 la caméra est remplacée par des armes à feu. La cible? Chassez les pokémon que vous rencontrez ou défendez-vous contre eux, avec des giclées de sang. Le jeu est développé à l’aide du moteur gratuit Unreal Engine et utilise la vue à la première personne. Le développeur a publié des écrans et des clips sur Reddit et YouTube, dans le but d’intercepter l’intérêt des utilisateurs.

Les images de prévisualisation ont eu une excellente réponse des fans, mais en même temps, elles ont fait les antennes de Nintendo, qui a immédiatement décidé d’éliminer tout contenu publié sur le réseau de Pokémon FPS, y compris les clips vidéo et les écrans. Vous pouvez trouver quelques images ou GIF sur Reddit et Kotaku, le célèbre portail américain dédié aux jeux vidéo, mais il en reste très peu. Parlant de Kotaku, le journaliste Luke Plunkett s’est rangé en faveur de Dragon_GameDev2, déclarant que « contrairement à de nombreuses autres grandes entreprises internationales, Nintendo semble tout à fait réticent, voire incapable, de faire la distinction entre les projets commerciaux qui enfreignent leurs droits d’auteur et les jeux créés par des fans qui sont gratuits ». et fait pour le plaisir. »

Quant à Dragon_GameDev2, le développeur entend se consacrer à la création d’un jeu vidéo par mois à diffuser sur Reddit. Au vu des implications avec Pokémon dans la version FPS, le début ne semble pas des plus prometteurs. Cependant, compte tenu des commentaires positifs des utilisateurs sur Reddit et YouTube, cela peut continuer à étonner.