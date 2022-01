Halo Infinite récompensera les joueurs avec des crédits à chaque match

Vous apprenez toujours de vos erreurs et c’est ce qui se passe avec Halo Infinite. Le jeu star Xbox développé par 343 Industries a eu beaucoup de succès en multijoueur, et pas tellement en campagne. Mais avec le succès viennent les problèmes de la main : des tricheurs chez les joueurs PC, des prix exorbitants et que tout ou presque passe par des micropaiements.

Mais, comme nous l’avons dit, 343 Industries a suivi un cours intensif sur le multijoueur gratuit. Et dans Halo Infinite Season 2, les joueurs seront récompensés par des crédits dans le cadre du système de combat.

Halo Infinite va changer beaucoup de choses dans la deuxième saison

L’une des plus grandes critiques auxquelles le multijoueur de Halo Infinite a été confronté depuis son lancement a été le prix élevé des articles cosmétiques combiné à l’incapacité de gagner des crédits en jouant. Fortnite et d’autres jeux vidéo qui implémentent le mécanisme Battle / Season Pass pour distribuer de nouveaux contenus, récompensent souvent les joueurs avec des crédits dans le jeu ainsi que des objets pour avoir accompli certaines tâches ou atteint des jalons de saison, il était donc assez étrange que Halo Infinite soit publié sans cette fonctionnalité.

Grâce à vos commentaires continus, nous sommes heureux de confirmer que les crédits pourront être gagnés dans le Battle Pass de la saison 2. Cela signifie que vous pourrez gagner des crédits dans le cadre de votre progression Halo Infinite. Nous aurons plus à partager à ce sujet à mesure que nous nous rapprochons de la saison 2. – jerry crochet (@hookscourt) 22 janvier 2022

« Merci à vos commentaires continus »Jerry Hook de 343 a posté sur Twitter. « Nous sommes ravis de confirmer que les crédits pourront être gagnés dans le Battle Pass de la saison 2. Cela signifie que vous pourrez gagner des crédits dans le cadre de votre progression dans Halo Infinite. Nous aurons plus de détails à partager à ce sujet à mesure que nous nous rapprochons de la saison 2. »

Le seul problème est que nous devrons attendre jusqu’en mai pour voir cela et d’autres changements. Depuis la sortie de Halo Infinite fin 2021, un certain nombre d’ajustements et de modifications ont été annoncés, notamment des prix cosmétiques réduits, certaines stratégies pour lutter contre les tricheurs et de nouvelles options de liste de lecture. La vérité que 343 Industries est à l’écoute de la communauté.