FedEx et Microsoft unissent leurs forces dans la logistique en tant que service

Microsoft étend depuis longtemps ses opérations au-delà de l’informatique domestique ou professionnelle. Le géant de Redmond à travers Dynamics 365 a beaucoup à dire sur les systèmes ERP et CRM dans les entreprises. C’est ce qui s’est passé avec FedEx, qui a annoncé aujourd’hui la nouvelle étape de son accord pluriannuel.

FedEx et Microsoft atteignent la nouvelle phase de leur accord

Microsoft et FedEx ont publié aujourd’hui plus d’informations sur la prochaine phase de leur partenariat pluriannuel, qu’ils ont annoncé pour la première fois en 2020. Le 24 janvier, ils ont tous deux révélé qu’ils travaillaient à combiner l’intelligence du réseau FedEx avec Microsoft Dynamics 365. L’objectif est de créer une offre de « la logistique en tant que service » multiplateforme pour les détaillants, les commerçants et les marques.

En 2020, Microsoft a déclaré qu’il travaillerait avec FedEx pour utiliser des analyses afin d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement et la visibilité des délais d’expédition. À cette époque, ils ont annoncé FedEx Surround, la première offre de FedEx destinée aux clients sur Azure. Annoncé en avril, il a été rendu disponible en décembre 2020. FedEx Surround utilise l’IA, l’apprentissage automatique et l’analyse pour surveiller de manière proactive les risques (tels que les perturbations météorologiques et les retards de trafic) pour les colis le long d’un itinéraire de livraison.

Aujourd’hui, les travailleurs ont indiqué que l’intégration des données FedEx avec Dynamics 365 Intelligent Order Management sera disponible pour les clients basés aux États-Unis au cours du second semestre 2022. Dynamics 365 Intelligent Order Management utilise les données et l’IA pour créer une application de gestion des commandes qui peut être intégré aux systèmes ERP et CRM. Ils ont déclaré que le système fournirait des données et une visibilité sur le réseau FedEx.

Chaque entreprise est sujette à modernisation et FedEx aspire à être leader dans le secteur du transport après avoir acquis TNT il y a quelques années. Nous verrons si avec l’aide de Microsoft, il parvient à adapter ce secteur aux temps nouveaux.