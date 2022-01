Deux magnifiques sphinx dédiés au pharaon Amenofi III ont été découverts en Egypte : ils mesuraient 8 mètres de long

Deux magnifiques sphinx ont été découverts lors d’une mission archéologique dans le temple funéraire du pharaon Amenhotep III. D’autres artefacts ont également été trouvés.

Crédit : Ministère du Tourisme et des Antiquités

En Égypte, les restes de deux statues colossales en calcaire dédiées au pharaon de la 18e dynastie Amenhotep III (Amenhotep III) ont été découverts. Le détail le plus intéressant est que ces sculptures, dont la longueur originale a été estimée à environ 8 mètres, devaient être représentées comme des sphinx. Dans la mythologie, les sphinx sont des créatures monstrueuses avec le corps d’un lion et la tête d’un être humain, bien qu’il existe également des variantes avec d’autres animaux (comme les faucons et les chèvres). Le sphinx le plus célèbre est sans aucun doute le Grand Sphinx de la nécropole de Gizeh, long de 73 mètres et haut de 20 mètres.

Pour les découvrir, une mission archéologique a été menée par des scientifiques allemands et égyptiens dirigés par le professeur Hourig Sourouzian, un égyptologue d’origine arménienne qui a mené de nombreuses expéditions de fouilles dans l’ancienne Thèbes (aujourd’hui Louxor). Les fragments des deux sphinx ont en effet été retrouvés lors des opérations de restauration du temple funéraire d’Amenhotep III (dit le « Temple des millions d’années ») et des spectaculaires Colosses de Memnon, deux grandes statues – de 18 mètres de haut – construites Il y a 3 400 ans au cœur de la nécropole de Thèbes surplombant le Nil. Comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mostafa Waziri, a déclaré que les deux sphinx avaient été retrouvés à moitié submergés. « Leurs têtes représentent Amenhotep III portant une coiffe en forme de mangouste, une barbe royale et un grand collier autour du cou », a ajouté le responsable gouvernemental. Une gravure a également été retrouvée sur l’un des deux géants portant la mention « la bien-aimée d’Amon-Ra ». C’est une référence à la divinité d’Amenhotep III, qui régna entre 1390 et 1353 av.

Outre les deux magnifiques sphinx, des fragments de murs décorés et des colonnes représentant des scènes de fêtes et de rituels ont également été retrouvés lors de l’expédition. De plus, les archéologues ont identifié trois statues bien conservées de Sekhmet, la déesse lionne de la guerre, dans le péristyle (une cour intérieure à ciel ouvert). Les scènes des fêtes représentent le Heb-Sed, sorte de célébration du trentième anniversaire d’un royaume, au cours de laquelle des offrandes étaient faites aux dieux et le pharaon promettait au peuple des années d’opulence, de paix et de richesse. Toutes les découvertes ont été transférées pour restauration, mais une fois prêtes, elles seront remises à leur emplacement d’origine. À la fin de l’expédition archéologique – le projet de conservation des colosses de Memnon et du temple d’Amenhotep III a commencé en 1998 – un autre musée merveilleux sera ouvert aux visiteurs à Louxor, plein d’œuvres inestimables de l’Égypte ancienne.