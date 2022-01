Rapport : le bloc-notes Pixel pliable de Google sera moins cher que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung

Tourné vers l’avenir : Alors que les téléphones pliables tels que le Samsung Galaxy Z Fold 3 sont désormais acceptés par les consommateurs, leurs prix élevés restent un problème pour beaucoup. Mais l’entrée de Google sur le marché des pliables serait moins chère que l’appareil rival de Samsung.

Les rumeurs selon lesquelles Google travaille sur un Pixel pliable existent depuis des années – la société elle-même a déclaré qu’elle travaillait sur des prototypes en 2019. Un document interne de Google suggérait que le Pixel pliable serait lancé en 2021, mais un rapport de novembre a confirmé que la technologie Le géant ciblait plutôt le second semestre de cette année pour une date de sortie.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons enfin appris ce qui semble être le nom officiel du pliable : le Pixel Notepad. Et maintenant, 9to5Google rapporte que cela coûtera 1 400 $, citant deux sources familières avec les plans de Google.

En supposant que le prix indiqué est exact et que Google ne le modifie pas avant le lancement du Pixel Notepad en 2022, le téléphone sera 400 $ moins cher que le Galaxy Z Fold 3 à 1 799 $. Si le Pixel Notepad est égal ou supérieur à l’appareil de Samsung, ce prix pourrait en faire une perspective plus attrayante.

Le bloc-notes Pixel devrait ressembler davantage au Find N d’Oppo qu’au Galaxy Z Fold 3 grâce à sa forme plus courte et plus large, au lieu d’être plus grand et plus étroit. On pense également qu’il utilise la même puce Tensor que celle de la série Pixel 6, mais qu’il renoncera à la caméra arrière 50MP du produit phare au profit du capteur IMX363 de 12,2 mégapixels du Pixel 3 – 5a, aux côtés d’une caméra ultra large de 12MP. Il y aura également deux caméras selfie IMX355 de 8 mégapixels, une sur l’écran avant et une sur l’écran principal.