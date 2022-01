Jetez un œil à cette petite molette de souris que vous pouvez utiliser avec votre pied

WTF ? ! Si quelqu’un peut imaginer un périphérique d’entrée pour un ordinateur, il y a de fortes chances qu’il devienne un vrai produit. Prenez, par exemple, la Crazy Small Wheel, un périphérique de molette de souris miniature conçu pour être actionné par le pied de l’utilisateur.

PC Watch (via Tom’s Hardware) rapporte que l’appareil est le dernier né de la gamme de périphériques Crazy Small de la société japonaise Cooyoo. Ce n’est essentiellement rien de plus qu’une minuscule molette de souris cliquable USB Type-C qui ne mesure que 1,8 x 1,5 x 1 pouces et pèse 22 livres. Le site Web de l’entreprise montre qu’il est actionné par une main/un doigt, mais il y a aussi des images de quelqu’un utilisant son pied pour déplacer la roue.

Bien que cela puisse initialement sembler être quelque chose destiné aux fétichistes des pieds, la molette, qui est également cliquable, pourrait être utilisée par ceux qui ont des problèmes de mobilité qui rendent difficile l’utilisation des fonctions traditionnelles de la souris. La conception pourrait également être utile pour les présentations professionnelles où la molette est préférable à une souris pour faire défiler et cliquer sur les diapositives (ou Excel, d’après la vidéo ci-dessous).

Non seulement le Crazy Small Wheel sans conducteur fonctionne sous Windows, macOS, Linux, Android et iPadOS, mais il est également livré avec plusieurs fonctionnalités : le clic de la molette peut être désactivé pour ceux qui trouvent qu’ils continuent à l’activer par accident, et la sensibilité, la rotation. , et le sens de défilement peut être modifié. Tom’s note que les paramètres peuvent être modifiés via un mode de commande, accessible en allumant la Crazy Small Wheel tout en maintenant la molette cliquable enfoncée.

PC Watch écrit que la Crazy Small Wheel, qui a vu le jour grâce à une campagne de financement participatif de Cooyoo, sera au prix de 3 050 JPY, soit environ 27 $, plus les frais d’expédition. Il est actuellement répertorié comme indisponible sur Amazon Japon. Aucun mot sur la disponibilité à l’étranger.