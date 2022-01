Regardez ce YouTuber jouer à Grand Theft Auto V sur une Game Boy originale

Point de vue de l’éditeur : la Game Boy de Nintendo était responsable de l’introduction de millions de personnes dans le monde du jeu à la fin des années 80, tout au long des années 90 et au début des années 2000. Remarquablement, toutes ces années plus tard, cela inspire toujours les joueurs et les passionnés à sortir des sentiers battus et à repousser les limites de ce qui est possible avec l’ordinateur de poche vieillissant.

La dernière création de Sebastian Staacks en est un parfait exemple. Le YouTuber a récemment créé une cartouche Game Boy qui ajoute le Wi-Fi à la console classique. Dans sa dernière vidéo, il a utilisé le panier personnalisé pour diffuser Grand Theft Auto V sur le système de jeu vintage.

Staacks explique en détail comment il est capable de diffuser à 160 x 144 pixels à 20 images par seconde. Il est même capable de jouer à GTA V en utilisant les commandes de la Game Boy, mais comme vous pouvez l’imaginer, il y a pas mal de limitations.

Pour commencer, il n’a pas pris la peine de faire les connexions nécessaires pour l’audio. De plus, la Game Boy n’a que huit boutons au total. Et bien, cet écran… beurk. Pourtant, c’est incroyablement impressionnant, principalement parce que tout fonctionne sur une Game Boy non modifiée.

Staacks ne vend pas sa cartouche Wi-Fi, mais ceux qui souhaitent créer leur propre version peuvent trouver toutes les informations nécessaires à suivre sur son blog.

