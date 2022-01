Les prix des GPU ont tendance à baisser alors que les crypto-monnaies chutent

En bref: les prix des GPU ont causé beaucoup de douleur aux joueurs au cours de l’année écoulée, mais la difficulté croissante du minage et la chute de la valeur d’Ethereum exercent une fois de plus une pression à la baisse sur le prix de détail ridicule des cartes graphiques Nvidia et AMD.

La semaine dernière, nous apprenions que Nvidia avait décidé d’augmenter le prix de ses GPU Founders Edition en Europe. L’une des raisons possibles de ce changement est le récent renforcement du dollar américain par rapport à l’euro, mais comme les PDSF ont été rendus insignifiants par une demande insatiable, il est facile de l’ignorer lorsque l’on regarde la situation dans son ensemble.

Cependant, 2022 a commencé avec de très bonnes nouvelles pour les joueurs et les passionnés, car les observateurs de l’industrie n’avaient remarqué aucun changement significatif des prix de détail depuis plus de deux mois. Selon un nouveau rapport de la publication allemande 3DCenter, il y a encore plus de raisons d’être optimiste car les premières semaines de janvier ont vu les prix baisser, en particulier dans le cas des Radeon RX 6800 et RX 6800 XT d’AMD.

La chute des prix des crypto-monnaies et les nouvelles d’interdictions imminentes des crypto-monnaies à l’échelle nationale ont rendu l’extraction de GPU moins rentable, et maintenant les cartes AMD se situent en moyenne à 67% au-dessus du PDSF. Les GPU Nvidia maintiennent toujours une prime plus importante à 77% par rapport au PDSF, mais ils sont au moins revenus aux niveaux d’octobre 2021. Les cartes graphiques plus récentes comme la Nvidia RTX 3050 et l’AMD Radeon RX 6500 XT ne sont pas attrayantes pour les mineurs, mais elles ont également une valeur relativement faible pour les joueurs.

Ailleurs dans la chaîne d’approvisionnement, il semble que les pénuries de matériaux et de composants pourraient également s’atténuer. Selon DigiTimes, l’approvisionnement en substrats Ajinomoto Build-up Film (ABF) s’améliorera lentement dans les mois à venir, et d’ici la seconde moitié, il permettra aux sociétés AIB comme ASRock et TUL (PowerColor) d’augmenter considérablement leurs expéditions de cartes graphiques. Le président d’ASRock, Lung-Iuen Hsu, a récemment déclaré que la société prévoyait d’afficher une augmentation à deux chiffres des livraisons et des bénéfices cette année.

Néanmoins, la lutte contre la pénurie de puces est un problème complexe qui ne sera pas résolu en améliorant simplement l’approvisionnement en substrats ABF, mais plutôt en rendant obsolète le minage de GPU. La difficulté de minage d’Ethereum continue de croître chaque mois et si tout se passe bien, nous devrions voir une transition vers la preuve de participation cette année. D’autres crypto-monnaies Proof-of-Work qui peuvent être extraites à l’aide de GPU n’ont nulle part l’échelle ou la valeur d’Ethereum, ce qui signifie que la plupart des mineurs seraient obligés de vendre des cartes graphiques pour récupérer une partie de leur investissement.