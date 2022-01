Tt Games, Le Dernier Développeur à Surexploiter Ses Travailleurs

Le développement de jeux vidéo n’est pas une tâche facile. Cependant, les temps, comme dans toute autre entreprise, marquent le cours des événements. Malheureusement, dans le monde des jeux vidéo, croquer ou la surexploitation sont à l’ordre du jour. Le dernier à souffrir de ces pratiques a été TT Games avec LEGO Star Wars : The Skywalker Saga. Un jeu qui a commencé son développement en 2017 et qui n’a pas été un voyage facile.

TT Games la dernière entreprise éclaboussée par le crunch

Un employé a déclaré à JeuxServer que « c’était un chantage très doux », et que « Si les gens ne commencent pas à faire des heures supplémentaires, il y aura des problèmes. » Apparemment cela a fait « c’était pas bizarre » que le personnel travaille entre 80 et 100 heures, six jours par semaine, pendant la crise.

D’anciens employés précisent également que le « croquer » n’était pas considéré comme un « protocole d’urgence » que la direction utilise en dernier recours. Au contraire, il a été considéré « un outil pour augmenter la production », et même des projets avec des périodes critiques étaient prévus.

Pour aggraver les choses, en 2010, TT Games a changé sa politique d’heures supplémentaires d’être volontaire et payée, à un étrange système hybride de « horaires flexibles ». Ce nouveau système ne permettait pas au personnel d’échanger des heures supplémentaires contre une rémunération supplémentaire ou des jours de congé, mais leur donnait seulement la possibilité de commencer la journée plus tard ou d’avoir des vacances supplémentaires malgré le fait d’avoir effectué les mêmes heures de travail supplémentaires. .

En raison des conditions de travail auxquelles sont confrontés les employés de TT Games, Polygon rapporte que « au moins 40 employés ont quitté TT Games et TT Fusion depuis début 2021 », 10 % de l’effectif de l’entreprise, qui était d’environ 400 personnes.

Après avoir vu la bande-annonce, la nostalgie ressort et cela montre qu’elle a été créée avec beaucoup de détails. Maintenant, cela ne justifie pas et ne justifiera jamais les mesures que TT Games a imposées à ses travailleurs. Il est surprenant que cette industrie subisse autant de mauvais traitements envers les travailleurs.