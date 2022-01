Une vidéo « selfie » extraordinaire d’un pingouin montre la chasse à la sardine de son point de vue

La Wildlife Conservation Society a publié une incroyable vidéo « à la première personne » d’un pingouin chassant des sardines dans le canal Beagle en Argentine.

A l’occasion du Penguin Awareness Day, la journée internationale dédiée à la sensibilisation à la conservation des manchots, la section Argentine de la Wildlife Conservation Society (WCS) a publié l’une des vidéos les plus extraordinaires consacrées à ces merveilleux oiseaux adaptés à la vie marine. Dans la vidéo que vous pouvez voir en haut de l’article, vous pouvez admirer un splendide manchot commun ou manchot papou (Pygoscelis papua) tout en chassant des sardines d’un point de vue « à la première personne ». Les chercheurs du CADIC-CONICET avaient en effet installé une caméra au dos d’un spécimen, capturant ainsi toute l’action d’un point de vue privilégié.

Les images ont été enregistrées dans le canal Beagle au large d’Isla Martillo, dans la fascinante Terre de Feu argentine, où les biologistes de WCS sont impliqués depuis des décennies dans la protection et l’étude des colonies de ces animaux merveilleux. Les chercheurs mènent des recherches pour comprendre les différences dans la façon dont les manchots – également connus sous le nom de manchots papous – et les manchots aux yeux jaunes (Megadyptes antipodes) qui vivent en Nouvelle-Zélande se nourrissent. La meilleure façon de le faire était d’équiper les pingouins d’une caméra corporelle (grâce au projet Tawaki) pour voir exactement quelles sont les stratégies de chasse et de quoi ils se nourrissent.

Les manchots sont des manchots qui parviennent à nager à une vitesse impressionnante de 36 kilomètres à l’heure (ils sont les plus rapides sous l’eau) jusqu’à 90 mètres de profondeur, où ils se nourrissent principalement de calmars et de crustacés. Cependant, ils n’attirent pas du tout le poisson plus loin à la surface, comme le montre cette vidéo étonnante. Sur les images, vous pouvez voir le pingouin nager à grande vitesse vers un banc de sardines, assiégé non seulement par ces gracieux prédateurs sous-marins, mais aussi par des albatros et des cormorans. L’oiseau « plonge » plusieurs fois dans la boule de poisson, saisissant de petites proies avec une grande habileté. « Nous avons été ravis de voir la communauté d’oiseaux marins du canal Beagle se nourrir de ce fantastique banc de sardines. Nous avons écrit dans de nombreux journaux que la communauté des oiseaux marins du canal de Beagle dépend des sardines, mais c’est la vraie preuve, et maintenant c’est confirmé et avec une star derrière la caméra : le pingouin », a-t-il déclaré dans un communiqué. Andrea Raya Rey, chercheuse au WCS Argentine.

Les scientifiques ont souligné qu’ils avaient laissé le harnais sur le pingouin pour une seule séance de chasse et qu’ils avaient continué à le surveiller pendant un certain temps, notant qu’il continuait « avec ses devoirs parentaux et avec le soin de la progéniture ». Autrement dit, son comportement n’a pas été dérangé par la journée de « star » du web, qui a au contraire rendu un grand service à la science. Heureusement, contrairement à d’autres manchots tels que les empereurs, les manchots ne sont actuellement pas directement menacés par le changement climatique, mais leur statut est répertorié comme « proche de la menace » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).