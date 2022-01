Un chirurgien français a tenté de vendre la radiographie d’une victime du Bataclan en tant que NFT

WTF ? ! En plus des dommages que les NFT causent à l’environnement et des implications négatives de leur ajout aux jeux, le contenu réel des jetons non fongibles peut également être discutable, c’est le moins qu’on puisse dire. Un chirurgien français, par exemple, fait maintenant face à des poursuites judiciaires et potentielles pour avoir tenté de vendre un NFT d’une radiographie prise sur l’un des participants au concert abattu lors de l’attaque terroriste de 2015 contre le Bataclan à Paris.

Le chirurgien orthopédique Emmanuel Masmejean, qui travaille à l’hôpital public Georges Pompidou de Paris, aurait vendu la radiographie sous forme NFT sans le consentement du patient sur OpenSea, écrit le site Mediapart.

La radiographie numérisée montre une balle de Kalachnikov logée dans l’avant-bras d’une des personnes abattues lors des attentats de Paris en novembre 2015, lorsque les assaillants ont tué 130 personnes, dont 90 au théâtre du Bataclan. Le NFT était en vente pour 2 446 euros (environ 2 768 $) mais a maintenant été supprimé.

Martin Hirsch, le chef des hôpitaux publics de Paris, a tweeté que le chirurgien ferait face à des plaintes pénales et professionnelles pour ses actions « honteuses » et « scandaleuses ». « Cet acte est contraire aux bonnes pratiques professionnelles, met le secret médical en danger et va à l’encontre des valeurs de l’AP-HP (hôpitaux de Paris) et du service public », a écrit Hirsch dans une déclaration au personnel, qu’il a partagée sur Twitter.

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage exceptionnellement le message que j’ai traduit ce soir à l’ensemble de l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc – Martin Hirsch (@MartinHirsch) 22 janvier 2022

Masmejean a déclaré à la publication que la mise en vente du NFT était « une erreur » et qu’il regrettait de ne pas avoir obtenu l’autorisation du patient, décrit comme une jeune femme dont le petit ami a été tué lors de l’attaque.

Le contenu des NFT a été sous le feu des projecteurs récemment. La semaine dernière, des vendeurs ont tenté de gagner de l’argent grâce à des images volées d’influenceurs et de joueurs YouTube, ainsi que des photos de personnalités Internet populaires photoshoppées sur des magazines porno.