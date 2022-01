Le règlement Plaid verra 58 millions de dollars versés aux utilisateurs d’American Express, Venmo, Robinhood et d’autres applications

Pourquoi c’est important : êtes-vous un résident américain qui utilise American Express, Venmo, Robinhood, Coinbase ou d’autres applications financières similaires ? Si tel est le cas, vous pourriez avoir droit à une partie d’un paiement de 58 millions de dollars de Plaid, résultat d’un règlement de recours collectif qui prétendait que la société avait collecté une quantité excessive de données d’utilisateurs.

Le nom n’est peut-être pas familier, mais Plaid relie bon nombre des plus grands services fintech au monde aux comptes bancaires des consommateurs. Il possède une liste de clients de plus de 5 500 applications et est utilisé par des dizaines de millions de personnes en Amérique du Nord. Fast Company écrit que Plaid a fait l’objet d’un recours collectif pour des allégations selon lesquelles il aurait recueilli « plus de données financières que nécessaire ».

La poursuite alléguait également que Plaid avait obtenu les identifiants de connexion bancaire des personnes via des pages de connexion configurées qui imitaient de manière trompeuse celles des propres banques des utilisateurs. Sans admettre aucun acte répréhensible, la société a accepté un règlement de 58 millions de dollars en août et a déclaré qu’elle modifierait certaines pratiques commerciales. Les avocats ont déclaré que certaines des allégations « remontent aux premiers jours de l’entreprise – en tant que telles, les allégations sous-jacentes et la conduite contestée ne reflètent pas le Plaid d’aujourd’hui ».

Bien que 58 millions de dollars ne soient pas une petite somme, ils sont partagés entre des dizaines de millions de personnes, alors ne faites pas de plans de retraite pour l’instant – cela finira probablement par ne représenter que quelques dollars. Pourtant, l’argent gratuit est de l’argent gratuit.

Si vous vivez aux États-Unis et que vous aviez un compte bancaire connecté à l’une de ces applications entre le 1er janvier 2013 et le 19 novembre 2021, vous pourriez être éligible. Les utilisateurs ont jusqu’au 28 avril 2022 pour soumettre une réclamation. Consultez la FAQ sur le règlement ici.

