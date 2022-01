Une mère a poursuivi Instagram et Snapchat pour le suicide de sa fille de 11 ans

Le procès prétend que Meta et Snap Inc ont « sciemment et intentionnellement » conçu et commercialisé des produits nocifs pour un nombre « significatif » d’utilisateurs mineurs.

Le 21 juillet 2021, Selena Rodriguez, 11 ans, s’est suicidée. L’histoire s’est déroulée à Enfield, dans le Connecticut, mais pour sa mère, Tammy Rodriguez, le suicide a été provoqué par les réseaux sociaux : notamment Instagram et Snapchat. Pour cette raison, les deux sociétés à l’origine des deux réseaux sociaux populaires, à savoir Meta et Snap Inc, ont été poursuivies. Le soutien légal de Mme Rodriguez est le Social Media Victims Law Center (SMVLC), qui a publié une déclaration, qui a ensuite été rapportée par la BBC. Voici ce qu’elle rapporte concernant la dépendance de l’enfant : « Une thérapeute ambulatoire qui a évalué Selena a noté qu’elle n’avait jamais vu un patient aussi accro aux réseaux sociaux. »

Un état d’addiction exacerbé par la pandémie : à partir du confinement de 2020, la petite fille a commencé à souffrir lourdement de privation de sommeil et de dépression, des malaises qui l’ont amenée à utiliser plus fréquemment les réseaux sociaux. A tout cela s’ajoutent des contenus d' »exploitation sexuelle », répandus parmi les camarades de classe, qui ont contribué à accroître la dépression.

Le procès, qui a été déposé devant un tribunal fédéral de Californie vendredi dernier, affirme que Meta et Snap Inc ont « sciemment et intentionnellement » conçu et commercialisé des produits nocifs à un nombre « significatif » d’utilisateurs mineurs. En détail, « [gli] les accusés ont intentionnellement créé un danger attrayant pour les jeunes enfants, mais n’ont pas fourni de garanties adéquates contre les effets nocifs dont ils savaient qu’ils se produisaient dans leurs espaces numériques. »

Dans une déclaration envoyée à la BBC, un porte-parole de Snap Inc a seulement déclaré que la société était « dévastée » d’apprendre le suicide de Selena, mais a refusé de commenter spécifiquement la cause. « Rien n’est plus important pour nous que le bien-être de notre communauté », a déclaré le porte-parole, ajoutant que l’entreprise travaille avec des organisations de santé mentale pour fournir des outils et des ressources intégrés. Aucune réponse de Meta à la place.

En novembre 2021, l’ancienne chef de produit Facebook, Frances Haugen, a déclaré aux législateurs que l’entreprise faisait du mal aux enfants, mais aussi qu’elle « n’apportera pas les changements nécessaires car elle fait passer les gros profits avant les gens ». Plus tard, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a publié une lettre au personnel indiquant que l’entreprise se souciait de questions telles que la sécurité, le bien-être et la santé mentale. Pourtant, le suicide de la petite Selena Rodriguez montre qu’il reste encore un long chemin à parcourir, tout en démontrant l’impact gigantesque et délétère que la dynamique des réseaux sociaux peut avoir sur les gens, y compris les enfants.