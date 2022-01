Bandai Namco annonce le tout premier jeu Xbox et PC Taiko no Tatsujin, qui sortira dans une semaine

Pourquoi c’est important : cette semaine, caché dans l’annonce par Microsoft des prochains jeux Game Pass, se trouvait un jeu Taiko no Tatsujin que l’éditeur Bandai Namco n’avait pas encore annoncé. Il sera disponible sur le service dès sa sortie le 27 janvier et est le premier jeu de la longue série à arriver sur les plateformes Microsoft.

Depuis la sortie d’arcade originale de 2001, la série de jeux de rythme de batterie Taiko de Bandai Namco a engendré des dizaines d’entrées sur diverses plateformes PlayStation, Nintendo et mobiles. Bien que les personnages mignons WadaDon et le frère jumeau WadaKatsu n’aient jamais fait leurs débuts sur Xbox ou PC, jusqu’à présent.

Les seules informations officielles sur Taiko no Tatsujin: The Drum Master proviennent de la dernière liste de versions Game Pass de Microsoft, du site Web Bandai Namco Asia et d’un tweeter de Bandai Namco Europe. Ce nouveau jeu aura environ 70 chansons, un multijoueur local à deux joueurs et des classements en ligne.

Battez des scores élevés en jouant avec Don et Ka dans Taiko no Tatsujin: The Drum Master ! Choisissez parmi plus de 70 chansons et jouez avec des amis en mode multijoueur local et des matchs classés en ligne.

Allumez votre esprit de batterie en feu ! pic.twitter.com/P1sgcIpvED — BANDAI NAMCO EUROPE (@BandaiNamcoEU) 18 janvier 2022

Jusqu’à présent, Bandai Namco n’a rien dit sur la sortie du contrôleur de batterie Taiko pour Xbox. Cependant, ceux compatibles avec les versions 2018 PlayStation 4 et Nintendo Switch sont compatibles avec les PC (principalement pour les jeux par navigateur jusqu’à présent).

Même si le jeu sort dans une semaine, les pages de magasin ne sont pas apparues sur le site Web de Bandai Namco, Steam (où la société a vendu tous ses jeux PC) ou le Microsoft Store.