Instagram comme OnlyFans : teste les abonnements payants

Ces abonnements permettent d’accéder à des fonctionnalités et contenus exclusifs, tels que des émissions en direct, des histoires et des badges réservés aux utilisateurs abonnés. Voici tous les détails.

Il y a des nouvelles importantes qui arrivent sur Instagram : le réseau social bien connu de l’écosystème Meta/Facebook expérimente des abonnements payants avec certains créateurs de contenu et influenceurs américains. Ces abonnements permettent d’accéder à des fonctionnalités et contenus exclusifs, tels que des émissions en direct, des histoires et des badges réservés aux utilisateurs abonnés. « Nous commençons à tester les abonnements avec une poignée de créateurs qui pourront fixer un prix mensuel de leur choix, débloquer un bouton ‘s’abonner’ sur leur profil et offrir des avantages à leurs abonnés », indique la société via un article de blog officiel. . De plus, jusqu’en 2023, Instagram ne prélèvera aucun pourcentage sur les revenus issus des abonnements, explique la co-responsable du réseau social Ashley Yuki sur TechCrunch.

Parmi les autres informations diffusées, il convient de mentionner le badge violet que les utilisateurs reçoivent une fois abonné : ainsi le créateur de contenu de référence sait qui dans sa communauté a payé l’abonnement. Les frais d’abonnement mensuels varient de 0,99 à 99,99 dollars, cela dépend uniquement du choix de l’influenceur individuel.

Parmi les personnes sélectionnées par Instagram pour participer au test figurent le basketteur des Oregon Ducks Sedona Prince, le gymnaste olympique Jordan Chiles et l’astrologue Aliza Kelly. Pendant ce temps, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, commente sur Facebook : « Je suis ravi de continuer à créer des outils pour les créateurs qui vivent de leur travail créatif et de mettre bientôt ces outils entre les mains d’un plus grand nombre de personnes. »

Linktree interdit les profils de travailleuses du sexe (y compris OnlyFans)

Dans une vidéo publiée aujourd’hui, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, déclare que les abonnements sont l’un des meilleurs moyens pour les influenceurs et les créateurs d’avoir un revenu prévisible. Comme le rapporte The Verge, certains d’entre eux ont déjà monétisé des fonctionnalités Instagram telles que « Close Friends », facturant aux membres de la communauté des frais hors réseau social pour l’accès aux histoires. Cependant, Instagram et Facebook ne sont pas les seules entreprises à lancer des modèles d’abonnement, conçus pour concurrencer d’autres réseaux sociaux tels que TikTok ; en 2021, Twitter a introduit « Super Follow », tandis que certains créateurs s’appuient sur d’autres plateformes, comme Patreon ou Substack, pour vendre leur travail aux utilisateurs.