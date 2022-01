L’iceberg colossal A68a a rejeté 150 milliards de tonnes d’eau douce dans la mer : les risques

La fonte de l’immense iceberg A68a a rejeté 150 milliards de tonnes d’eau douce dans la mer, avec de réels risques pour l’écosystème.

En juillet 2017, l’iceberg géant A68, qui était à l’époque le plus grand du monde, s’est détaché de la banquise « Larsen C » en Antarctique. Qu’il suffise de dire que ce colosse, le sixième en taille globale, avait une superficie comparable à celle de la Ligurie, égale à 6 000 kilomètres carrés. Sur la base de relevés satellitaires, tels que ceux menés par le CryoSAT de l’Agence spatiale européenne (ESA), une hauteur de plus de 230 mètres et un poids de plus d’un billion de tonnes ont été calculés, organisés en plus de mille kilomètres cubes de glace. Un véritable « monstre », qui a sérieusement inquiété les experts lorsqu’il a commencé à voyager au cœur de l’océan Austral, à proximité de la mer de Weddell, où vient d’être découverte la plus grande colonie reproductrice de poissons au monde.

Le principal danger n’était pas pour les navires, même s’ils pouvaient sérieusement menacer le trafic maritime du canal de Drake, mais pour les écosystèmes. En s’échouant, par exemple, l’A68 aurait pu couper les voies de migration des baleines ou empêcher les phoques et les manchots d’atteindre les zones d’alimentation. Le risque était bien réel en janvier 2021, lorsqu’un de ses plus gros fragments baptisé A68a, long de 150 kilomètres et large de 50, se dirigeait vers l’île de Géorgie du Sud, un territoire britannique d’outre-mer au cœur de l’océan Atlantique Sud, où cela aurait pu déclencher une véritable catastrophe écologique. Heureusement, cela ne s’est pas produit, car il est resté à flot et a continué à fondre, pour finalement disparaître en avril de l’année dernière. Cependant, la fonte d’un tel géant n’est pas « indolore » pour un écosystème marin ; En effet, les chercheurs craignent que l’énorme quantité d’eau douce libérée n’ait altéré les équilibres biologiques locaux, avec des conséquences potentiellement dévastatrices sur la biodiversité.

Une nouvelle étude menée par des scientifiques de l’Université de Leeds, de l’University College de Londres et du British Antarctic Survey (BAS) a déterminé qu’au point de fusion maximale près de l’île de Géorgie du Sud, A68a a déversé les 150 milliards de tonnes d’eau douce. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Anne Braakmann-Folgmann, membre du Centre for Polar Observation and Modeling (CPOM) de l’Université de Leeds, ont estimé une marge d’erreur de +/- 61 Gigatonnes (un gigatonne équivaut à un milliard de tonnes ). Les scientifiques ont calculé qu’A68a est passé d’une hauteur de 235 mètres à 168 mètres, atteignant son pic de fusion basale (7,2 mètres par mois) dans la mer d’Écosse du Nord, où les eaux sont plus chaudes que celles autour de la plate-forme Larsen C. « A68a s’est aminci de 235 ± 9 à 168 ± 10 mètres, en moyenne, et perdu 802 ± 34 Gt de glace en 3,5 ans, dont 254 ± 17 Gt en raison de la fonte basale », ont écrit les auteurs de l’étude. En avril 2021, le processus de fonte a désintégré le gigantesque iceberg en de nombreux petits morceaux, entraînant la disparition définitive du colosse.

Les scientifiques s’intéressent non seulement à l’introduction d’eau douce dans l’écosystème, mais également à tous les nutriments, fer, divers minéraux et composés biologiques libérés par l’iceberg. «Nous pensons qu’il y a un signal très fort dans les changements d’espèces de phytoplancton autour de A68, ainsi que dans la libération réelle de matériel dans les parties les plus profondes de l’océan. Le capteur de particules sur le planeur captait des signaux de libération très forts de l’iceberg », a déclaré à la BBC le professeur Geraint Tarling, océanographe BAS qui analyse les données recueillies par certains planeurs robotiques envoyés dans la région. impact de l’iceberg. Les détails de la recherche « Observing the disintegration of the A68A iceberg from space » ont été publiés dans la revue scientifique Remote Sensing of Environment.