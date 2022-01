Les méta-brevets font allusion à la publicité métaverse qui utilise la technologie de suivi oculaire

Tourné vers l’avenir : alors que le concept de métaverse existe depuis des décennies et que beaucoup décrivent sa première incarnation, quoique assez basique, comme étant Second Life en 2003, le parent de Facebook, Meta, mène la poussée vers le type de monde partagé alimenté par la réalité virtuelle que les gens associent avec Ready Player One. Et étant Facebook, cela signifie beaucoup de publicités, dont certaines pourraient utiliser les données biométriques des gens telles que le suivi des yeux et les mouvements du corps.

Protocol rapporte qu’une série de brevets a récemment été accordée à Meta, ce qui pourrait nous donner une idée de la façon dont l’entreprise pourrait un jour monétiser le métaverse.

Certaines technologies semblent séduisantes et ont le potentiel de rendre le métaverse plus immersif : un système de capteurs magnétiques à porter autour du torse pour suivre les mouvements et un analyseur de photos capable de recréer des textures de peau pour créer un avatar virtuel identique à votre forme physique. si c’est ce que tu veux.

Bien que cela puisse ressembler à la vision futuriste sur laquelle les auteurs de science-fiction écrivent depuis des années, il est important de se rappeler que c’est de Meta dont nous parlons ici, donc la publicité est une priorité. On parle de boutiques virtuelles, ce qui est à peu près une certitude, et d’entreprises qui « parrainent l’apparition » d’objets du monde réel.

Il semble que Meta pourrait également utiliser ces données biométriques à des fins publicitaires, de la même manière que Facebook utilise les informations personnelles pour le ciblage publicitaire. Nick Clegg, responsable des affaires mondiales et des communications chez Meta, a déclaré au Financial Times : « De toute évidence, vous pourriez faire quelque chose de similaire [to existing ad targeting systems] dans le métaverse – où vous ne vendez pas de données de suivi oculaire aux annonceurs, mais pour comprendre si les gens interagissent avec une publicité ou non, vous devez pouvoir utiliser les données pour savoir.

Comme tous les brevets, rien ne garantit que l’un de ceux répertoriés par Meta deviendra un jour une réalité. Et si les publicités de suivi oculaire font partie du métaverse, il est peu probable qu’elles présentent la technologie de numérisation rétinienne vue dans l’épisode Black Mirror Fifteen Million Merits, dans lequel les annonceurs nous forcent à garder les yeux sur leurs publicités ou à faire face à des punitions. elles ou ils Probablement habitude.