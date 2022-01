YouTuber construit un tricordeur Star Trek qui fait honte aux accessoires d’Hollywood

Avis de l’éditeur : il y a quelques années, nous avons présenté un appareil de chercheurs de l’Université de Glasgow inspiré du célèbre appareil médical Tricorder de Star Trek. Bien que soignée dans la pratique, la version des chercheurs ne ressemblait pas vraiment à l’accessoire utilisé dans Star Trek. La dernière création de YouTuber Mangy_Dog, en revanche, est sans doute plus soignée que n’importe quel accessoire hollywoodien jamais créé pour être utilisé dans la série.

Le YouTuber a relaté la construction de son Tricorder de deuxième génération dans une série de vidéos en trois parties. Les parties un et deux devaient initialement être une seule vidéo, mais elle a fini par durer 40 minutes, il les a donc divisées en deux. Le troisième segment est plus une vidéo bonus non polie où il entre plus en détail concernant l’ingénierie matérielle et la conception logicielle du projet.

Le tout a pris plus de deux ans, ce qui a entraîné un peu d’épuisement à la fin. Heureusement, il a tenu bon et comme vous pouvez le voir, les résultats sont absolument incroyables.

Il s’agit de la deuxième version majeure de Tricorder que Mangy_Dog a terminée. Bien que ce nouveau modèle puisse ressembler beaucoup à l’original à l’extérieur, vous pouvez vraiment voir les améliorations apportées du côté matériel une fois le panneau arrière retiré.

Les deuxième et troisième vidéos devraient être automatiquement mises en file d’attente, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez les visionner sur la chaîne YouTube de Mangy_Dog. Il a également un Patreon si vous souhaitez soutenir son travail.

