Apple cesse de publier des mises à jour de sécurité iOS 14

Pourquoi c’est important : lorsque Apple a lancé iOS 15 l’automne dernier, il a promis que les utilisateurs qui ne souhaitaient pas mettre à niveau depuis iOS 14 recevraient toujours des mises à jour de sécurité critiques. Cette option semble avoir récemment disparu, car Apple a confirmé cette semaine qu’elle avait toujours l’intention d’amener tous les utilisateurs d’iOS 14 sur iOS 15.

La dernière mise à jour de sécurité pour iOS 14 — iOS 14.8.1 (avec iPadOS 14.8.1) — a été déployée en octobre, mais cette semaine, 9to5Mac a signalé que les utilisateurs d’iOS 14 ne pouvaient plus mettre à jour cette version. La seule option qui apparaît maintenant est 15.2.1. Apple a ensuite confirmé à Ars Technica que cela était intentionnel et que les mises à jour de sécurité en cours pour iOS 14 n’étaient conçues que comme une période de grâce temporaire.

Apple n’a jamais mentionné cela lors de l’annonce et du lancement d’iOS 15 pour la première fois. En fait, la liste des fonctionnalités d’iOS 15 au moment de la rédaction de cet article indique toujours (vers le bas) que les utilisateurs d’iOS 14 peuvent toujours obtenir des mises à jour de sécurité sans mentionner une période limitée.

À l’inverse, Apple propose les dernières mises à jour de sécurité macOS pour la version la plus récente du système d’exploitation, Monterey, ainsi que les deux précédentes, Big Sur et Catalina. Catalina a un an de plus qu’iOS 14.

La seule différence avec ces deux dernières versions d’iOS est qu’iOS 15 est compatible avec tous les appareils iOS 14, il n’y a donc pas de conflits matériels. Pourtant, Apple aurait pu être un peu moins opaque sur sa politique de mise à jour de sécurité.