‘Valorant’ permet désormais aux joueurs de censurer sélectivement des mots spécifiques dans le chat

Dans le contexte : la toxicité dans les jeux a reçu beaucoup d’attention de la part des développeurs ces derniers temps. Bien que le langage grossier ait toujours fait partie des jeux vidéo de compétition (et des sports, d’ailleurs), les développeurs ont déployé plus d’efforts pour lutter contre le langage grossier qui frôle l’abus. Les filtres de langue sont courants, tout comme la mise en sourdine des joueurs, mais peu de développeurs ont confié le contrôle aux joueurs eux-mêmes.

Mercredi, Riot Games a déployé le patch 4.01 de Valorant. En tête d’affiche des notes de mise à jour figurent les modifications apportées aux paramètres de chat. Les joueurs doivent noter une nouvelle section intitulée « Liste de mots muets ». Ce paramètre permet aux joueurs de Valorant de désactiver des mots spécifiques au niveau local. La liste sert à plusieurs fins.

La première utilisation, et la plus évidente, consiste pour les joueurs à désactiver des mots spécifiques qu’ils trouvent ennuyeux sans désactiver complètement le lecteur. Peut-être avez-vous un ami qui insiste pour vous appeler « Mec ». Tapez-le dans la liste de mots en sourdine, et « Bring it on, Dude » devient « Bring it on », épargnant à l’amitié une conversation gênante sur l’utilisation du mot « mec ».

Un deuxième cas d’utilisation consiste à éliminer les orthographes alternatives pour les mots offensants. Si vous avez passé du temps dans des salons de discussion avec des filtres de langue, vous connaissez sans aucun doute les gens qui contournent les filtres en utilisant des caractères spéciaux et autres dans l’orthographe. Pour éviter d’être offensant pour illustrer ce point, nous utiliserons l’exemple de Riot.

Si « Riot » était un mot restreint, le filtre de chat de Valorant l’attraperait, mais il pourrait ne pas censurer « R!ot », « R!0t » ou « Ri0t ». Le joueur peut désormais ajouter des variantes orthographiques aux mots offensants, afin qu’il n’ait pas à les voir dans le chat.

Riot Games espère affiner ses filtres linguistiques en examinant les listes créées par les joueurs. Les développeurs peuvent ajouter des mots couramment muets ou des variantes de mots pour améliorer les filtres de langage toxique de Valorant, qui sont en cours depuis février 2021.

« Nous espérons que nous pourrons tirer parti des listes que vous et d’autres créez pour rendre le chat moins toxique en les comparant entre les régions et en utilisant les données que nous collectons pour améliorer nos propres détections de mots grossiers », lisent les notes de mise à jour. « Et non, vous ne serez pas banni de ‘League of Legends’ du chat », indiquant que le développeur fera preuve de bon sens lors de l’ajustement des filtres.

Le reste de la mise à jour est relativement insignifiant. Les nerfs du patch 4.01 – euh, équilibrent – l’arme Ares, que la mise à jour 4.0 a apparemment rendue trop puissante. Il y a aussi quelques ajustements au combat au corps à corps pour rendre les rencontres au corps à corps moins frustrantes et quelques corrections de bugs mineurs.