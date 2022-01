Les satellites Starlink de SpaceX interfèrent avec l’astronomie au sol

En bref: SpaceX a envoyé mardi un autre lot de satellites Starlink en orbite terrestre basse, portant le nombre total d’unités faisant le tour du globe à près de 1 900. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les clients SpaceX et Starlink, c’est devenu un peu un problème pour les astronomes ici sur Terre.

Les observations au sol impliquent souvent de longues expositions pour capter la lumière de cibles éloignées. Bien que petits, les satellites de Starlink peuvent toujours refléter suffisamment de lumière solaire pour interférer avec les images des astronomes, apparaissant sous forme de traînées de lumière sur les photos.

Pour quantifier l’impact des satellites, un groupe de chercheurs a analysé les observations recueillies entre novembre 2019 et septembre 2021 depuis le Zwicky Transient Facility (ZTF) de l’observatoire Palomar en Californie.

Nous avons constaté que les observations crépusculaires sont particulièrement affectées : une fraction des images striées est passée de moins de 0,5 % fin 2019 à 18 % en août 2021. Une fois que SpaceX aura déployé 10 000 Starlinks, pratiquement toutes les images ZTF prises au crépuscule pourraient être affectées. pic.twitter.com/5f8tKaSHlk — Przemek Mróz (@przemroz) 17 janvier 2022

L’équipe a trouvé 5 301 séquences provenant des satellites Starlink. Les observations crépusculaires ont été les plus touchées, la fréquence des images striées augmentant à mesure que davantage de satellites étaient mis dans l’espace. Fin 2019, moins de 0,5% des images étaient affectées par les satellites. En août 2021, près d’une image sur cinq présentait des traînées satellites indésirables.

Pire encore, l’équipe estime qu’au moment où la constellation de satellites Starlink atteindra 10 000 unités, toutes les images ZTF capturées la nuit pourraient être affectées.

Dans l’état actuel des choses, cependant, les opérations scientifiques de la ZTF ne sont pas fortement affectées par les satellites. Et vraiment, cela ne deviendra peut-être pas non plus un problème majeur à l’avenir.

SpaceX en 2020 a commencé à ajouter des visières pour empêcher la lumière du soleil d’atteindre les satellites, réduisant ainsi la luminosité des satellites d’un facteur cinq. En outre, l’un des co-auteurs de l’étude a déclaré qu’un logiciel pourrait être développé pour aider à atténuer le problème sur plusieurs fronts. Par exemple, les astronomes pourraient utiliser un logiciel qui suit l’emplacement des satellites pour éviter de programmer une observation lorsqu’un pourrait être en vue.

La description complète de l’équipe se trouve dans le numéro du 14 janvier de The Astrophysical Journal Letters.