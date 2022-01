Arcanium: Rise of Akhan et Krispee Street sont les derniers jeux à venir sur Netflix

En bref : Netflix étoffe son portefeuille de jeux mobiles disponibles via son abonnement avec deux nouveautés. Ces jeux sont le jeu d’objets cachés Krispee Street et le deckbuilding roguelike Arcanium: Rise of Akhan. Les deux jeux sont désormais disponibles pour les abonnés Netflix.

Netflix a confirmé son incursion sur le marché des jeux en juillet 2021, suivie d’un déploiement des jeux Netflix sur les appareils Android et iOS en novembre. Au début, la gamme de jeux ne comportait que dix titres de différents genres, mais les nouveaux ajouts la porteront à une douzaine.

Tout d’abord, nous avons Arcanium : Rise of Akhan, un jeu de type Hearthstone avec des éléments roguelike développé par Supercombo et Rogue Games, le même studio derrière Card Blast (également disponible sur Netflix). Le jeu est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam, mais vous pouvez également l’obtenir sur l’App Store et Google Play.

Plongez dans un monde fantastique où le bien, le mal, la magie et la technologie entrent en collision pour l’histoire ultime de fraternité et de bravoure. Arcanium, un jeu de cartes de stratégie solo en monde ouvert, est maintenant sur Netflix. pic.twitter.com/vWHgiIY8u4 – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 18 janvier 2022

Krispee Street est le deuxième titre ajouté au service d’abonnement Netflix. Dans ce jeu d’objets cachés développé par FrostyPop (créateur de Shooting Hoops et Teeter), vous jouez une sorte de « Where’s Waldo » avec des personnages qui semblent être tirés de l’univers Gumball. Krispee Street est également disponible sur l’App Store et Google Play.

Actuellement, la gamme de Netflix Games ne comprend que des jeux mobiles, mais à mesure que l’éditeur embauche plus de développeurs, nous espérons voir certains titres arriver sur d’autres plateformes. La question est, comment le feraient-ils ? La première méthode qui me vient à l’esprit est celle d’Amazon, qui distribue des codes de jeu aux abonnés Prime pour Epic Games Store, Origin et d’autres magasins numériques. Une autre option serait de lancer sa propre boutique.