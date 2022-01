Les premières critiques de Rainbow Six Extraction sont arrivées : amusantes mais banales

Par TechRadar le 19 janvier 2022



60

Un jeu de tir coopératif surprenant et unique qui a des ambitions fascinantes mais peut souvent s’enliser dans la répétition et le gameplay à une note.

Par IGN le 19 janvier 2022



70

Rainbow Six Extraction apporte de nouvelles idées géniales au vénérable jeu de tir à la première personne alors qu’il se transforme en un jeu coopératif de science-fiction, mais il ne se distingue pas assez pour se démarquer par ses propres mérites.

Par VG247 le 19 janvier 2022



60

À mon goût, cela ne va pas assez loin à certains endroits, et il a perdu un peu de cette identité qui rend les jeux Rainbow Six spéciaux, mais si vous avez quelques amis qui sont curieux à ce sujet, alors vous amusez-vous à sauter dedans. Il conserve ce gameplay lent et méthodique qui crée une dépendance pour un certain type de joueur, donc je ne doute pas que ce jeu restera une aventure hebdomadaire pour une communauté là-bas, quelque part. Qu’il puisse ou non conserver cette base de joueurs est quelque chose que nous devrons surveiller.

Par GameSpot le 19 janvier 2022



70

J’ai passé un moment formidable avec Extraction, travaillant aux côtés de mes coéquipiers afin que nous puissions tous relever des défis à un rythme soutenu sans complètement ignorer l’objectif. Cette communication nous a bien servi quand est venu le temps de décider s’il fallait aller de l’avant ou s’extraire, renforçant ce crochet convaincant basé sur le travail d’équipe qui m’a donné envie de me lancer encore et encore dans des incursions. Bien que l’histoire soit faible et que la conception du jeu favorise certains personnages, Extraction est un bon jeu Rainbow Six qui vous récompense, ainsi que la capacité de votre équipe, à s’adapter pour offrir une boucle de jeu convaincante.

Par Destructoid le 19 janvier 2022



70

Et c’est essentiellement tout ce que Rainbow Six Extraction a dans sa manche, et une partie de la valeur de relecture que vous allez en extraire dépend du fait que vous ayez ou non des amis avec qui jouer. Bien qu’il ne s’exécute pas pleinement avec sa fondation, il prend plus de risques que prévu, au point que cela vaudra la peine d’être regardé pour certaines personnes – mais seulement ainsi.

Par TrustedReviews le 19 janvier 2022



60

Rainbow Six Extraction est un excellent jeu de tir coopératif, vous voyant affronter des hordes d’extraterrestres en escouades de trois. Il y a un large choix de capacités de personnage et de mises à niveau ici, avec une progression de niveau enrichissante pour démarrer, mais le contenu limité proposé au lancement ne justifie pas le coût élevé, laissant Extraction se sentir plus comme un pack d’extension qu’une entrée indépendante dans la série Rainbow Six. .

Par HardcoreGamer le 19 janvier 2022



70

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction peut être très amusant avec quelques amis, mais l’absence d’une campagne solo traditionnelle et d’un récit cohérent donne plus l’impression d’être une extension Rainbow Six qu’un jeu à part entière. Alors que Extraction est une collection de cartes Incursion, un grand soin a été apporté à s’assurer que les mutations parasites et les objectifs sélectionnés au hasard apportent suffisamment de variété pour que tout reste intéressant même après plusieurs sessions de jeu.

Par God is a Geek le 19 janvier 2022



90

Explosif, exaltant et infiniment divertissant, Rainbow Six Extraction est sans doute Ubisoft à son meilleur et le plus confiant.

Par PCGamer le 19 janvier 2022



73

Rainbow Six Extraction est un jeu de tir coopératif amusant et banal avec une très bonne vase.

Par PCGamesN le 19 janvier 2022



J’aurai besoin de plus de temps avec Extraction avant de parvenir à un verdict final, car il y a encore quelques modes de fin de partie que je n’ai pas encore pu essayer. Le voyage vers la phase finale a été décevant, avec une tension et une variété loin d’être suffisantes pour rompre la monotonie des types d’objectifs répétitifs d’Extraction. Comme toute autre chose, l’expérience est considérablement améliorée lorsque vous jouez avec des amis, mais il existe de meilleurs tireurs coopératifs.

Par JeuxServer le 19 janvier 2022



Le broyage d’extraction n’est ni plus ni moins gratifiant qu’un jeu de clicker. Son meilleur atout est sa mécanique sous-jacente, qui en fait un jeu de tir solide si vous pouvez trouver le bon groupe d’amis avec lequel jouer. En fin de compte, ce n’est pas beaucoup plus qu’un moyen de tuer le temps jusqu’à ce que des jeux meilleurs et plus intéressants arrivent.