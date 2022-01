Coinbase s’associe à Mastercard pour faciliter l’achat de NFT

La vue d’ensemble : l’achat d’un NFT aujourd’hui est souvent un processus en plusieurs étapes qui comprend l’ouverture d’un portefeuille crypto, l’achat de crypto, puis son utilisation pour acheter un NFT sur un marché en ligne. C’est la norme pour les passionnés de cryptomonnaie, mais les nouveaux venus dans la communauté pourraient trouver cela un peu compliqué, c’est pourquoi Mastercard permettra aux clients d’effectuer des achats sur le prochain marché NFT de Coinbase en utilisant leurs cartes Mastercard.

La bourse a annoncé son intention d’ouvrir un marché NFT peer-to-peer en octobre. Comme il l’a fait avec la cryptomonnaie, Coinbase veut aider à rendre les NFT plus faciles à frapper, acheter, présenter et découvrir. La société a déclaré que le lancement initial prendrait en charge les normes ERC-721 et ERC-1155 basées sur Ethereum avec une prise en charge multi-chaînes prévue peu de temps après.

Réduire les frictions sur le marché est un moyen infaillible d’attirer davantage l’intérêt des consommateurs. Il y a sans aucun doute des millions de personnes intéressées par l’espace NFT en herbe qui n’ont pas encore pris le train en marche simplement parce que le processus n’a pas encore été suffisamment rationalisé. Pouvoir acheter des biens numériques avec une Mastercard réduira certainement la barrière.

Raj Dhamodharan de Mastercard a fait écho à ces sentiments, notant qu’ils s’efforcent de rendre les NFT plus accessibles car ils pensent que la technologie doit être inclusive. « Lorsque davantage de personnes sont incluses dans les nouvelles technologies, cela stimule l’innovation, aide les économies à se développer et élargit les choix pour les consommateurs », a ajouté Dhamodharan.

Les NFT ont connu une année exceptionnelle en 2021, les consommateurs ayant dépensé près de 27 milliards de dollars en biens numériques avant les vacances. Ce chiffre a sans aucun doute augmenté à mesure que certains NFT doués étaient offerts à des amis et à la famille.

Les parties intéressées peuvent s’inscrire pour un accès anticipé au marché sur Coinbase.