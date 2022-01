Le scalpeur de console dit que nous devrions penser aux jeunes qui vivent bien de la pratique

Une patate chaude : il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont du mal à acheter de nouvelles consoles sans payer les cotes sur eBay. Il y a bien sûr la pénurie de puces, les problèmes matériels / logistiques persistants résultant de la pandémie et la demande écrasante. En plus de tout cela, il y a les hordes de scalpers qui s’emparent d’abord de ces machines PS5 et XBSX pour les revendre à profit. Mais la personne derrière un service de scalper a défendu ses actions, affirmant qu’il ne faisait qu’aider de jeunes entrepreneurs, dont certains ont vraiment besoin d’argent. De plus, quiconque peut se permettre une nouvelle console ne devrait pas hésiter à payer un petit supplément en plus.

Jack Bayliss gère Aftermarket Arbitrage, un service d’abonnement où les membres paient 30 £ (~ 40 $) par mois pour être avertis lorsque des articles très demandés tels que la PS5 et XBSX sont de retour en stock. Le jeune homme de 24 ans a déclaré à Sky News qu’il gagnait environ 61 000 dollars par mois grâce aux 1 500 scalpers qui se sont inscrits à son programme, dont la majorité sont « très jeunes ».

Bayliss a déclaré que l’idée que les familles ne pouvaient pas acheter une console de jeux en raison de son entreprise ne l’avait pas dérangé, mais il était « très en phase avec ma boussole morale, en tant que personne ».

« Mais je vois le revers de la médaille, le domaine que les médias et le grand public qui nous détestent citent « scalpers » [don’t see], » il a dit.

« Pour moi, posséder la PS5 ou une Xbox n’est pas une nécessité, c’est un luxe, d’accord? Si vous pouvez vous permettre de dépenser 450 £, dépenser les 100 £ supplémentaires devrait être assez marginal, si vous avez de l’argent prêt à éclabousser sur ça. »

Bayliss a également demandé aux familles qui ne pouvaient pas trouver ou se payer des consoles pendant les vacances de réfléchir à quel point les scalpers profitaient de la situation. « Oui, certaines familles vont devoir payer 100 £ de plus, mais ce à quoi vous ne pensez pas, ce sont nos membres, ils ont 30 consoles, ils gagnent 100 £ sur chacune. Et puis ils font un un bon mois de salaire en quelques jours. »

« Ce qu’ils font, c’est qu’ils sont des entrepreneurs, ils sortent, créent un revenu secondaire, et ils font quelque chose que 90% de la population ne peut pas se donner la peine de faire », a-t-il expliqué. Alors rappelez-vous, si vous choisissez de ne pas gagner d’argent en scalpant, c’est parce que vous êtes paresseux.

Certains scalpeurs ont même pu quitter leur emploi. « Ils passent plus de temps avec la famille, avec leurs enfants », a-t-il déclaré. « Nous avons eu des gens qui ont pu rénover leur maison, ils ont acheté aux enfants un portique d’escalade, ils ont acheté de nouvelles voitures aux épouses, ils se sont achetés de nouvelles voitures. » Des nouvelles qui devraient remplir le cœur des gens de joie.

« Nous avons ensuite eu un de nos membres, il avait une dette de jeu de 20 000 £. Et nous l’avons engagé. Il est avec nous depuis un an, il est maintenant en clair, et il a fait, je pense, il a fait une importante somme d’argent. »

Bayliss a également comparé le scalping au marché boursier. « Si vous regardez le marché boursier, et dès que vous voyez une opportunité d’arbitrage, où quelqu’un pense qu’un actif est sous-évalué, les traders vont sauter dessus et arbitrer ce profit. C’est exactement ce que nous faisons. »

« Regardez chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Quelqu’un ajoute de la valeur quelque part […] Il n’est pas vendu au prix coûtant. C’est le capitalisme. »

Ce n’est pas la première fois que les scalpers défendent leur mode de vie, s’étant auparavant qualifiés d' »agissant comme un intermédiaire pour les articles en quantité limitée ».

En janvier 2021, il a été signalé que les revendeurs avaient vendu plus de 53 000 nouvelles cartes Nvidia/AMD d’une valeur de 65 millions de dollars. Il y a eu des propositions du gouvernement pour interdire le scalping et de nombreuses tentatives pour restreindre la pratique, mais peu de choses ont abouti non plus. Au moins, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles en sachant que les gens gagnent beaucoup d’argent en achetant et en revendant des articles via un service d’abonnement. Et il y a toujours la PlayStation 4 maintenant que Sony a été obligé d’en faire plus.