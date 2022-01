Le Xbox Game Pass compte déjà 25 millions d’abonnés

Nous sommes encore sous le choc des nouvelles d’hier. Le rachat d’Activision-Blizzard-King a ébranlé les fondements de cette industrie et suscité d’innombrables commentaires. Mais aussi hier, les bonnes données du Xbox Game Pass ont été confirmées, qui compterait plus de 25 millions d’abonnés.

Game Pass, un service aux 25 millions d’abonnés qui aspire à 100

Le géant de Redmond a réussi à atteindre des chiffres incroyables avec Xbox Game Pass et PC Game Pass. Il compte déjà 25 millions d’abonnés à son actif et son objectif, bien qu’ambitieux, est de dépasser les 100 millions. Non, ils ne l’ont pas indiqué dans les déclarations, mais un tel chiffre leur permettrait de rentabiliser n’importe quel jeu qui leur est propre et des accords avec des tiers.

Pour mettre les chiffres en perspective, HBO Max compte 70/73 millions d’abonnés sur sa plateforme, Netflix en compte 214 millions et Disney+ veut rattraper Netflix et compte déjà près de 120 millions d’abonnés. Des chiffres bien éloignés de ce qu’est Game Pass aujourd’hui.

Avec l’acquisition d’Activision-Blizzard-King, le géant de Redmond disposera des franchises iconiques Call of Duty ou Diablo au sein de Game Pass. Cela vous permettra de rassembler beaucoup plus d’utilisateurs dans le service dans le but d’atteindre des niveaux plus élevés. En tant qu’utilisateur de ce service depuis des années, sa valeur est incroyable pour son coût.

Nous espérons qu’il continuera à se développer avec de bonnes affaires avec les développeurs pour diffuser leurs titres. Non seulement les jeux AAA sont nécessaires, mais il y a eu des jeux indépendants comme The Artful Escape ou Untitled Goose Game. Il est vrai que Game Pass est un excellent service, mais les utilisateurs de Xbox achètent également les jeux que nous aimons ou nous marquent. Ainsi, il y a une possibilité pour le marché plus traditionnel et pour l’évolution du marché vers un modèle différent et productif avec ce type d’abonnement.