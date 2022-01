Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft rend-il concret le risque de monopole ?

L’acquisition d’Activision Blizzard King fait entrer une quarantaine de franchises dans les rangs de Microsoft. Si l’on ajoute ceux de Bethesda et d’autres mineurs mais notables, le risque de monopole semble se concrétiser.

Avec le début de la génération représentée par la Xbox Series X | S, Microsoft a retroussé ses manches avec des investissements pour renforcer son offre de jeux vidéo, pour être solidement liée à des services tels que xCloud et Game Pass. Et ainsi, en 2020, le géant de Redmond a acquis ZeniMax, la société derrière Bethesda, à son tour maison de logiciels de franchises telles que Fallout, The Elder Scroll, Doom et Wolfenstein, pour n’en nommer que quelques-unes. Un investissement de 7,5 milliards de dollars pour apporter certaines des séries les plus connues et les plus populaires à l’écosystème Microsoft/Xbox. A cette opération s’ajoute la nouvelle d’hier qui a choqué, une fois de plus, le secteur : Microsoft a annoncé avoir acquis Activision Blizzard pour un total de 68,7 milliards de dollars, devenant ainsi l’acquisition la plus importante et la plus chère de toute l’histoire du jeu vidéo. Un record que Take-Two a détenu jusqu’à la semaine dernière après l’annonce du rachat de Zynga, la société derrière FarmVille, pour 12,7 milliards de dollars.

Pour Microsoft, avoir sous son aile une SSII comme Activision Blizzard lui permet de mettre la main sur de nombreuses séries à succès. Du côté d’Activision, il convient de citer Call of Duty, Crash Bandicoot et Spyro the Dragon ; Blizzard inclut à la place des titres du calibre de World of Warcraft, Diablo, Overwatch et Heartstone ; enfin, King (à son tour détenu par Activision Blizzard) a Candy Crush Saga comme produit phare. Et ce ne sont que quelques-uns des jeux vidéo qui appartiennent à Microsoft avec l’acquisition, mais une liste plus ou moins complète comprend près de quarante franchises. Si l’on ajoute ceux de Bethesda et d’autres mineurs mais notables, comme Hellblade de Ninja Theory ou Psychonauts de Double Fine, petites équipes rachetées respectivement par Microsoft en 2018 et 2019, le risque de monopole semble se concrétiser.

La situation actuelle commence à inquiéter les représentants du secteur du jeu vidéo. Parmi ceux-ci, le célèbre journaliste américain Jason Shreier, qui, au moment de l’annonce de l’acquisition d’Activision Blizzard King par Microsoft, a déclaré : « Je suis en vacances aujourd’hui, mais si je n’étais pas là, j’appellerais des experts antitrust parce que Xbox achetant Bethesda et maintenant Activision ressemble définitivement au genre de fusion que le ministère américain de la Justice désapprouve. » L’opération entamée par Microsoft devrait se terminer en 2023, selon les périodes fiscales, en attendant il faut voir s’il y aura des entraves par la politique américaine qui s’appuie sur le Sherman Act pour contrer le monopole.

