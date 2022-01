Îles Tonga isolées du monde après l’éruption : seul réseau 2G disponible

Avec le câble Tonga coupé par le tsunami qui a suivi l’éruption volcanique, les seules communications possibles dans les îles Tonga sont celles via les téléphones satellites. En attendant, certains services domestiques ont été rétablis avec le réseau de base 2G, qui ne permet cependant pas les appels internationaux.

La violente éruption volcanique qui a récemment frappé les îles Tonga, dans le Pacifique, a déclenché un tsunami qui, parmi les innombrables dégâts, a sectionné le Tonga Cable. Il s’agit d’un câble sous-marin d’environ 827 km de long qui relie Tongatapu, l’île sur laquelle se trouve la capitale Nuku’alofa, et les îles Fidji au reste du monde. Sans cette connexion, les îles n’ont actuellement ni connexion Internet ni ligne téléphonique, et sont sujettes à de fréquentes coupures de courant. Pour rendre la situation encore plus complexe, ce sont les réparations du Tonga Cable, détruit par le tsunami en deux points : l’un à 37 km de la côte, l’autre près du volcan qui a déclenché la violente éruption, défini par les chercheurs de la NASA « 500 fois plus puissant ». que la bombe atomique larguée sur Hiroshima ».

Selon le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères, il faudra environ un mois avant que les réparations du câble ne soient terminées. Voici le détail de la communication publiée : « La société américaine SubCom dit qu’il faudra au moins quatre semaines pour rétablir la connexion ». À l’heure actuelle, les seules communications possibles dans les îles Tonga sont celles via les téléphones satellites, appareils utilisés principalement par les ambassades étrangères résidant dans la capitale susmentionnée. De son côté, l’opérateur de téléphonie mobile Digicel a rétabli certains services domestiques en utilisant le réseau de base 2G, qui ne permet cependant pas de passer des appels internationaux ni de surfer sur le web. Pour ces services il faudra patienter encore un peu.

Les premières réparations du Tonga Cable sont confiées au navire CS Reliance, amarré au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à environ 4 000 km. Pour cette raison, le bateau doit d’abord faire escale aux Samoa pour trouver le matériel nécessaire aux réparations. L’épisode révèle l’importance des câbles sous-marins pour les communications : comme le rapporte la page scientifique Geopop, ce sont des infrastructures par lesquelles transitent 97% du trafic internet mondial.