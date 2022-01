Parce que l’acquisition d’Activision fait de Microsoft une puissance dans les jeux pour smartphones

En plus de Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft, parmi les jeux vidéo qui font partie de l’écosystème Microsoft / Xbox, il y a aussi Candy Crush Saga, le célèbre jeu mobile sur le monde des bonbons.

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour près de 70 milliards de dollars remet sur le devant de la scène la centralité de plus en plus massive qu’aura le marché du mobile dans le secteur du jeu vidéo. En fait, l’opération Microsoft fait partie d’un phénomène de plus en plus répandu, dans lequel des géants du jeu vidéo acquièrent des studios bien connus pour la création d’applications et de jeux mobiles afin d’obtenir un rôle de premier plan dans un espace de plus en plus concurrentiel. Pour comprendre, il y a quelques jours Take-Two, la maison de logiciels derrière GTA et BioShock, a annoncé son intention d’acquérir Zynga, la société derrière FarmVille et d’autres titres gratuits à succès, pour 12,7 milliards de dollars. Une collaboration que rapprocheraient les différentes franchises Take-Two, qui ont toujours été une garantie sur PC et consoles, voire sur smartphones. Electronic Arts, en revanche, a devancé tout le monde en 2021, avec le rachat des équipes derrière Hollywood Glu et Golf Clash Playdemic, deux petits titres mais qui mettent clairement en évidence la tendance à se focaliser sur le marché mobile.

Microsoft et la saga Candy Crush

Que fait Microsoft avec Activision Blizzard ? En plus de Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft, parmi les jeux vidéo qui font partie de l’écosystème Microsoft/Xbox, il y a aussi Candy Crush Saga, le célèbre jeu mobile sur le monde des bonbons développé par King. Eh bien, en 2015, Activision Blizzard a acquis l’équipe derrière Candy Crush pour une valeur de 5,9 milliards de dollars. Selon Sensor Tower, le jeu a généré des revenus d’environ 7,1 milliards de dollars depuis 2014. Mais ce n’est pas tout : lors de son dernier bilan trimestriel, Activision Blizzard a révélé que King était la division la plus rentable, avec des ventes nettes de 652 dollars. millions au cours du troisième trimestre 2021, rapporte The Verge.

Il s’agit donc pour Microsoft d’un investissement visant à consolider sa présence dans un secteur en pleine expansion où il n’avait jusqu’alors rien à dire. Aussi parce qu’au-delà de Candy Crush Saga, le géant de Redmond entre également en possession de Call of Duty Mobile, Heartstone et de la prochaine version mobile de Diablo. Des franchises très fortes sur les smartphones. Cette opération renforcerait le service xCloud de Microsoft, qui permet de jouer à des jeux dans le cloud sur n’importe quelle plateforme.

Le secteur mobile accueille donc un nouveau (et gigantesque) protagoniste, dans un contexte déjà concurrentiel mais grandissant. Pour comprendre sa valeur : PUBG Mobile est le titre mobile qui a le plus rapporté en 2021, avec des revenus d’environ 254 millions de dollars. Pokémon GO réalise plutôt plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires en juillet 2021. A tout cela s’ajoute également League of Legends : Wild Rift, le pendant mobile du populaire MOBA de Riot Games, qui en ce mois de janvier occupe une place dans le top 10 jeux de l’App Store.