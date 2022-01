Les yeux peuvent révéler le véritable âge d’une personne : découverte

Grâce à l’intelligence artificielle, il a été démontré qu’à partir d’une image de la rétine, il est possible de déterminer l’âge biologique d’une personne.

L’âge indiqué sur nos cartes d’identité ne correspond pas (toujours) à l’âge biologique, qui est influencé par de multiples facteurs. En fait, il peut être meilleur ou pire que l’âge chronologique en fonction du mode de vie, des vices tels que le tabagisme et l’alcool, les maladies, l’environnement dans lequel on vit et travaille, le mode de vie sédentaire et bien plus encore. Connaître l’âge biologique réel d’une personne est une information médicale assez précieuse, notamment en ce qui concerne la prévention de certaines maladies liées au vieillissement. Maintenant, une nouvelle étude a déterminé qu’il est possible de calculer l’âge biologique d’une personne en analysant des images de la rétine, dont l’état peut refléter la présence de maladies sous-jacentes et ainsi prédire le risque de mortalité.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Académie des sciences médicales du Guangdong de l’Hôpital populaire provincial du Guangdong et du Centre de recherche sur les yeux de l’Université de Melbourne (Australie) a collaboré pour déterminer que les images rétiniennes peuvent détecter l’âge biologique d’une personne. en étroite collaboration avec des collègues du Zhongshan Ophthalmic Center de l’Université Sun Yat-Sen, de Guangzhou Vision Tech Medical Technology Co., de l’Institut de neurobiologie reconstructive de l’Université de Bonn (Allemagne) et d’autres centres de recherche. Les scientifiques, dirigés par le professeur Mingguang He, professeur d’épidémiologie ophtalmique à l’université australienne, sont parvenus à leurs conclusions en utilisant l’intelligence artificielle, plus précisément un modèle d’apprentissage en profondeur (deep learningig), une version de l’apprentissage automatique.

Le professeur He et ses collègues ont d’abord recueilli 80 000 images du fond d’œil d’environ 50 000 personnes âgées de 40 à 69 ans, toutes impliquées dans une étude de la UK BioBank. Un peu moins de 20 000 de ces images (liées à 11 000 patients) ont été utilisées par les scientifiques pour former et valider le modèle d’apprentissage en profondeur. En termes simples, ils ont « alimenté » ces données à l’intelligence artificielle afin qu’elle puisse trouver une corrélation entre les conditions de la rétine et l’âge biologique des patients, faisant ainsi ressortir le risque de mortalité en fonction des conditions de la rétine. « La rétine offre une » fenêtre « unique et accessible pour évaluer les processus pathologiques sous-jacents des maladies systémiques vasculaires et neurologiques associées à des risques accrus de mortalité », a déclaré le professeur He dans une interview avec CNN.

Une fois le modèle d’apprentissage en profondeur formé, les scientifiques ont traité toutes les images collectées, notant que pour chaque année supplémentaire d’âge biologique détectée par les conditions rétiniennes était associée à une augmentation de 2% du risque de mortalité toutes causes confondues, ainsi qu’une Augmentation de 3 % du risque de mortalité d’une cause spécifique attribuable à des maladies non cardiovasculaires et non cancéreuses. « Aucune association significative n’a été identifiée entre l’écart d’âge rétinien et la mortalité cardiovasculaire ou liée au cancer », écrivent les scientifiques. Les données pourraient être dues au nombre relativement faible de cas de cancers et de maladies cardiovasculaires dans l’échantillon de patients, ou à des améliorations dans les traitements contre ces maladies. Lorsque l’écart entre l’âge chronologique et l’âge biologique observé sur les images rétiniennes atteignait 5 à 10 ans, le risque de décès dû aux pathologies était plus élevé jusqu’à près de 70 %. « Nos résultats indiquent que l’écart d’âge rétinien pourrait être un biomarqueur potentiel du vieillissement étroitement lié au risque de mortalité, impliquant le potentiel de l’image rétinienne comme outil de dépistage pour la stratification du risque et la prestation d’interventions sur mesure », concluent les scientifiques. Les détails de la recherche « L’écart d’âge rétinien en tant que biomarqueur prédictif du risque de mortalité » ont été publiés dans le British Journal of Ophthalmology.