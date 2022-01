La hausse des prix de TSMC devrait avoir un impact sur les processeurs et les cartes graphiques cette année

Pourquoi c’est important : Nous avons vu récemment de nombreuses affirmations selon lesquelles cette année verra la situation cauchemardesque des cartes graphiques s’améliorer, mais les prix revenant aux niveaux d’avant la pénurie de puces pourraient être plus éloignés que prévu. Selon un nouveau rapport, TSMC a déjà augmenté ses devis de 10 à 20 % pour ses processus 7 nm et 5 nm, ce qui aura un impact sur les GPU, les CPU et les ASIC.

Selon DigiTimes (via Tom’s Hardware), la hausse des coûts de fonderie de TSMC aura un impact sur tous les processeurs fabriqués à l’aide de ses nœuds de processus 7 nm et 5 nm. Cela frappera AMD le plus durement car la gamme de produits de l’équipe rouge comprend les architectures Zen 2 et Zen 3 7 nm, tandis que le Zen 4 de cette année est construit sur le processus 5 nm.

Bien qu’Intel soit moins touché, les puces dont la fabrication dépend déjà de TSMC pourraient devenir plus chères pour les consommateurs en raison de la hausse des prix de la société taïwanaise. Team blue pourrait également rendre ses produits plus chers pour couvrir le développement et l’expansion de la fab de l’entreprise ; Intel prévoit de dépenser 25 à 28 milliards de dollars dans la fabrication de puces en 2022.

Ce ne sont pas seulement les processeurs qui pourraient ressentir les conséquences de la hausse des cotations de TSMC. Toutes les cartes graphiques RDNA 2 actuelles d’AMD sauf une sont fabriquées en 7 nm, tandis que RDNA 3 devrait être construite en 5 nm. Même le rafraîchissement supposé de la série Radeon RX 6000 utiliserait 6 nm, ils pourraient donc également être impactés.

Nvidia, quant à lui, utilise le nœud Samsung 8N pour la ligne grand public Ampere, mais la prochaine série RTX 4000 devrait être une autre basée sur le processus 5 nm de TSMC. Nvidia a récemment déclaré que l’offre de ses cartes s’améliorerait au cours du second semestre de l’année, c’est-à-dire lorsque la série RTX 4000 arrivera, alors même si la disponibilité pourrait être meilleure, les PDSF pourraient être beaucoup plus élevés que prévu.

Ce n’est pas tout pessimiste, cependant. TSMC dépense 44 milliards de dollars pour améliorer sa capacité cette année ; les livraisons de cartes devraient augmenter de 10 % ; et la demande minière devrait chuter en raison du passage prochain d’Ethereum d’un mécanisme de preuve de travail à une preuve de participation. Et si vous souhaitez acheter une carte sur eBay, la bonne nouvelle est que leur prix moyen a baissé ces dernières semaines.