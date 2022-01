Vous pensez connaître l’histoire ? Wikitrivia vous met à l’épreuve : voici comment y jouer gratuitement

Comment fonctionne Wikitrivia ? Celui qui joue reçoit une carte représentant un élément d’une date historique extrait de Wikidata, une plateforme qui fait partie du même réseau que Wikipédia. Le but est d’insérer la carte reçue au bon endroit dans la chronologie.

Désormais, la combinaison de l’histoire et des jeux vidéo ne suscite plus autant de surprise. Pendant des années, des titres comme Assassin’s Creed : Valhalla ont démontré la validité du jeu vidéo en tant qu’outil utile pour en savoir plus sur les événements du passé, grâce à des fonctionnalités telles que l’interaction et la participation active. Pourtant, pour garder l’esprit entraîné, il n’est pas nécessaire de recourir aux grandes productions du secteur, mais de simples mécaniques ludiques suffisent à garantir implication et apprentissage. Preuve en est le succès de Wikitrivia, un jeu par navigateur créé par Tom Watson dédié aux dates historiques. En entrant dans les détails, le titre ressemble à un jeu de cartes de quiz, comparable à Timeline.

Comment fonctionne Wikitrivia ? Celui qui joue reçoit une carte représentant un élément d’une date historique extrait de Wikidata, une plateforme qui fait partie du même réseau que Wikipédia. Le but est d’insérer la carte reçue au bon endroit dans la chronologie. En cas d’erreur, l’un des cœurs qui composent la vie est perdu. Les cartes du jeu couvrent divers événements historiques : elles vont de la prise de la Bastille, en passant par la Révolution russe, à la naissance des Foo Fighters. Il s’agit de souligner qu’une discipline comme l’histoire n’est pas une simple collecte de données sur des événements politiques et militaires, mais l’étude du travail de l’homme sous toutes ses facettes, y compris la musique et la culture pop.

Wikitrivia peut également être lu sur des appareils mobiles, bien que les commandes soient beaucoup plus fluides sur PC. Vous pouvez soutenir le jeu en laissant des commentaires sur la page officielle. Plusieurs utilisateurs ont déjà signalé plusieurs erreurs : certaines questions ont des indices sur les réponses, de plus, étant basé sur Wikipédia, il peut arriver que le jeu présente des informations erronées. Le support utilisateur devient donc essentiel pour aboutir à la résolution des problèmes et failles qui invalident l’expérience. Après avoir surmonté ces obstacles, mais pas trop fréquents, le Wikitrivia de Tom Watson s’avère être un moyen léger et amusant de garder l’esprit formé sur les événements les plus importants de l’histoire.