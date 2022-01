Microsoft rachète le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Microsoft rachète Activision Blizzard dans le cadre de la plus importante acquisition de l’ancienne société à ce jour. Évalué à 68,7 milliards de dollars, l’accord changera probablement le paysage du jeu vidéo et élèvera Microsoft au point où il deviendra la troisième plus grande société de jeux vidéo au monde.

Microsoft a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Activision Blizzard, l’éditeur de jeux vidéo bien connu à l’origine de franchises telles que Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush et Hearthstone. L’accord entièrement en espèces est évalué à 68,7 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition de l’histoire de la société de Redmond.

Auparavant, Microsoft avait acheté LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars et l’année dernière, il avait payé 19,7 milliards de dollars pour Nuance Communications. Dans le cadre du nouvel accord, Microsoft obtiendra les près de 10 000 employés d’Activision Blizzard et deviendra probablement la troisième société de jeux vidéo la plus précieuse au monde derrière des géants comme Tencent et Sony. Il étendra également ses capacités d’édition et de production d’esports à un total de 30 studios de développement de jeux internes.

En plus d’obtenir toutes les ressources de propriété intellectuelle et de développement, Microsoft prévoit d’ajouter la liste de jeux d’Activision au Xbox Game Pass une fois l’accord conclu.

Le Xbox Game Pass est passé à 25 millions d’abonnés, une bonne augmentation par rapport aux 18 millions annoncés en janvier de l’année dernière. En 2021, Xbox Game Pass a ajouté 20 titres Bethesda à son catalogue, et maintenant ce catalogue s’agrandit avec plusieurs titres populaires qui comptent au total 400 millions de joueurs actifs dans 190 pays.

Activision Blizzard a subi de nombreuses pressions juridiques et publiques au cours des derniers mois à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle et de rémunération injuste pour les travailleurs temporaires. Microsoft n’a pas encore révélé comment il traitera ces préoccupations, mais en attendant, Bobby Kotick continuera d’être PDG d’Activision Blizzard. Une fois l’accord conclu, l’activité d’Activision Blizzard relèvera directement du PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ce qui semble suggérer qu’il pourrait ne pas rester après cela.

Microsoft Gaming est une nouvelle division qui s’attaquera aux ambitions de jeu de l’entreprise sur Xbox, PC, mobile et le cloud. Le PDG Satya Nadella a déclaré dans un communiqué que « nous investissons profondément dans le contenu, la communauté et le cloud de classe mondiale pour inaugurer une nouvelle ère de jeu qui donne la priorité aux joueurs et aux créateurs et rend le jeu sûr, inclusif et accessible à tous ».