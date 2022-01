Quels sont les jeux vidéo qui, avec l’acquisition d’Activision Blizzard, appartiennent désormais à Microsoft

Microsoft renverse les rôles et annonce l’acquisition d’Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars. Voici les jeux vidéo qui migrent désormais vers Microsoft/Xbox.

Il y a quelques jours, l’annonce des 12,8 milliards de dollars dépensés par Take-Two pour la société Farmville avait généré un battage médiatique sans précédent, car elle allait devenir la plus grosse acquisition de l’histoire du jeu vidéo. Aujourd’hui pourtant, étonnamment, Microsoft déforme les cartes sur la table et annonce le rachat d’Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars, battant le record tout juste atteint par Take-Two. Cependant, au-delà du simple remue-ménage, cette opération ouvre une série de réflexions sur l’avenir de certaines franchises historiques.

Du côté d’Activision, le premier qui vient à l’esprit est Call of Duty. La série de jeux de tir par excellence, extrêmement populaire sur les consoles, les PC et les appareils mobiles, rejoint la famille Microsoft / Xbox. Ce n’est pas tout : l’acquisition permet également l’appropriation d’icônes telles que Crash Bandicoot et Spyro le Dragon, autrefois une ancienne mascotte PlayStation avant qu’Activision n’en acquière les droits il y a des années. Pas un petit paradoxe. En ce qui concerne Blizzard, il convient de mentionner des séries telles que Overwatch, Diablo, World of Warcraft et StarCraft. Enfin, Candy Crush passe également sous la direction de Microsoft, puisqu’Activision Blizzard inclut également King, le logiciel derrière la célèbre application mobile.

Jeux mobiles, multijoueurs compétitifs, tireurs et anciennes gloires de l’écosystème Activision Blizzard s’ajoutent à l’offre déjà conséquente de Microsoft et ses services disponibles sur les consoles PC et Xbox, dont le Game Pass. Avec un abonnement d’environ 13 euros par mois, le service met à la disposition de l’utilisateur une bibliothèque numérique contenant des centaines de titres disponibles en téléchargement, dont des titres multiplateformes, exclusifs et rétrogaming.

Pour un aperçu de ce que l’univers Xbox va bientôt accueillir, voici tous les jeux vidéo qui appartiennent à Microsoft après le rachat d’Activision Blizzard.