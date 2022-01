Le port du masque facial rend les hommes plus attirants

Cela a été découvert par une équipe de recherche britannique qui a évalué comment l’utilisation de différents types de masques rend les visages masculins plus ou moins intéressants.

Les masques peuvent rendre les personnes qui les portent plus attirantes. Ou du moins des hommes, comme l’a découvert une équipe de recherche de l’université de Cardiff qui, dans la première d’une série d’études sur la question, a évalué l’attirance que les femmes ressentent pour les visages masculins en partie cachés par le masque.

Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue Recherche cognitive : principes et implications, contrastent fortement avec ce que l’on croyait avant la pandémie, ou lorsque les masques étaient considérés comme l’apanage des personnes malades. « Notre étude montre que la pandémie a changé la façon dont nous percevons les porteurs de masque – a déclaré le Dr Michael Lewis, expert en psychologie du visage et auteur correspondant de la recherche -. Quand on voit quelqu’un avec un masque on ne pense plus que cette personne est malade, donc à éviter« .

L’étude a été menée en février 2021, sept mois après que les masques faciaux soient devenus obligatoires au Royaume-Uni. L’analyse, qui a impliqué un total de 43 femmes âgées de 18 à 24 ans, a examiné la réaction générée par la visualisation d’images de visages masculins sans masque, ou portant un chiffon bleu clair ou un masque chirurgical, ou elles ont utilisé un livre noir pour couvrir la zone du visage qu’un masque cacherait.

Un exemple des images utilisées dans l’étude /

« Les résultats suggèrent que les visages sont considérés comme plus attrayants lorsqu’ils sont recouverts d’un masque chirurgical – a ajouté le Dr Lewis -. Cela peut être dû au fait que nous sommes habitués à ce que les travailleurs de la santé portent des masques bleu clair et que nous les associons maintenant à des personnes exerçant des professions de santé ou d’infirmières. En cette période où nous nous sentons vulnérables, nous pouvons donc trouver l’utilisation de masques médicaux rassurante et donc nous sentir plus positifs envers le porteur.« .

Les chercheurs ont également découvert que les visages sont considérés comme beaucoup plus attrayants lorsqu’ils sont recouverts d’un masque en tissu que lorsqu’ils ne sont pas recouverts d’un masque. « Certains de ces effets peuvent être le résultat de la possibilité de masquer des traits indésirables dans la partie inférieure du visage, mais cet effet a été observé chez des personnes moins attirantes et plus attirantes.« .