Le SoC Exynos 2200 de Samsung est désormais officiel, avec des graphiques AMD RDNA 2

La vue d’ensemble: le chipset Exynos 2200 de Samsung était censé être une révélation passionnante, mais l’annonce officielle est étonnamment silencieuse sur des détails tels que les vitesses d’horloge ou les capacités de performance du GPU alimenté par AMD RDNA 2. Les deux sociétés affirment qu’il s’agit du premier chipset à apporter des capacités de traçage de rayons aux smartphones, mais on ne sait pas encore quand nous pourrons le voir en action.

Samsung était censé annoncer le SoC Exynos 2200 pour smartphones le 11 janvier, mais pour des raisons que nous n’avons pas encore connues, il a choisi de le reporter à cette semaine. Même ainsi, la société a fait beaucoup plus discrètement que prévu pour un chipset aussi en vogue qui était censé révolutionner le jeu sur smartphone.

Au cœur de ce chipset mobile attendu se trouve un processeur à 8 cœurs avec un cœur Cortex-X2 «phare», trois cœurs Cortex-A710 performants et quatre cœurs Cortex-A510 économes en énergie. Il est construit sur le même nœud de processus EUV 4 nm que la nouvelle plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et prend également en charge la RAM LPDDR5 à quatre canaux, le stockage UFS 3.1, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2 et la connectivité 5G avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s.

Cependant, la caractéristique la plus intéressante du SoC Exynos 2200 est l’intégration d’un GPU « Eclipse » basé sur l’architecture RDNA 2 d’AMD. Samsung affirme que cela permettra le traçage de rayons accéléré par le matériel et l’ombrage à taux variable sur les jeux mobiles, et la marque est censée symboliser la fin de l’ancienne ère du jeu mobile. Le nouveau GPU prend également en charge les écrans avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons une nouvelle unité de traitement neuronal (NPU) qui a le double des performances de son prédécesseur, et un processeur de signal d’image (ISP) qui prend en charge des capteurs jusqu’à 200 mégapixels et une capture vidéo 8K. Contrairement au Snapdragon 8 Gen 1, l’Exynos 2200 dispose également d’un codec multiformat avancé (MFC) qui intègre un décodeur AV1.

Samsung affirme que le nouveau chipset est actuellement en production de masse, il est donc probable qu’il figurera dans la prochaine gamme Galaxy S22 de la société.