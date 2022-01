Selon les rumeurs, AMD publierait une actualisation de la série Radeon RX 6000 avec une mémoire de 18 Gbps

Moulin à rumeurs : bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles AMD pourrait révéler des versions actualisées de sa série Radeon RX 6000 lors du CES, la seule carte graphique de bureau que nous avons vue était la décevante Radeon RX 6500 XT. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’une actualisation RDNA 2 est toujours sur les cartes.

Les rumeurs de l’actualisation du bureau Radeon RX 6000 proviennent du prolifique leaker Greymon55. Ils n’ont aucun détail au-delà de la spéculation selon laquelle les cartes comporteront des matrices de mémoire de 18 Gbps, par opposition aux puces GDDR6 de 16 Gbps utilisées dans tous sauf les prochains RX 6500 XT et RX 6900 XT LC – une théorie qui semble possible.

L’affirmation la moins probable faite par certains est qu’AMD utilisera le même processus 6 nm utilisé dans la Radeon RX 6500 XT pour la gamme RX 6000 actualisée. Ce à quoi nous pouvons nous attendre, cependant, c’est que les TGP des cartes augmentent en raison de la mémoire plus rapide.

AMD semble préparer une nouvelle version de la série RX 6000, je ne connais pas les détails, peut-être une mise à niveau vers 18Gbps ? – Greymon55 (@greymon55) 17 janvier 2022

Le leaker Chiphell wjm47196 pense également qu’une actualisation RDNA 2 est en cours. Ils soupçonnent que les nouvelles cartes remplaceront la série Radeon RX 6000 existante et arriveront entre avril et juin de cette année.

En supposant que les rumeurs soient vraies, les cartes actualisées pourraient potentiellement agir comme un palliatif avant l’arrivée des GPU RDNA 3 de nouvelle génération d’AMD, ce que beaucoup s’attendent à ce qu’il se produise à la fin de cette année. C’est similaire à ce que Nvidia a fait en lançant le RTX 3080 12 Go, qui se vend bien (sans surprise) malgré le fait qu’il n’offre pas une énorme augmentation des performances par rapport à l’original de 10 Go, qu’il arrive sans avis de pré-version et qu’il coûte une fortune.

En plus de savoir si cette actualisation s’avère authentique ou non, vous devez vous demander à quel point les problèmes actuels de pénurie de puces/scalping/minage auront un impact sur leurs prix et leur disponibilité. On a parlé avec prudence des premiers signes d’une reprise récemment, avec des prévisions d’augmentation des livraisons de cartes, une réduction des pénuries et des promesses d’amélioration de l’offre.

Il y a aussi la question de savoir combien de personnes achèteront ces cartes au lieu d’opter pour attendre RDNA 3 ou Lovelace de Nvidia, mais étant donné les énormes niveaux de demande, il est peu probable qu’AMD s’inquiète.