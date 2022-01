Intel dévoilera l’ASIC d’extraction de Bitcoin lors de la prochaine conférence sur les puces

En un mot : Block n’est pas la seule entreprise technologique grand public intéressée par la création d’une solution de minage Bitcoin efficace. Intel à la prochaine conférence internationale sur les circuits à semi-conducteurs (ISSCC) a prévu une présentation dans la catégorie des versions de puces en surbrillance intitulée Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy-Efficient Bitcoin Mining ASIC. Neuf employés d’Intel sont au programme de la présentation depuis les bureaux de Hillsborough, Santa Clara et San Diego, Californie.

Contrairement à un processeur ou un GPU complexe à usage général, un ASIC (circuit intégré spécifique à l’application) est un type de puce conçu pour un type de tâche spécifique – dans ce cas, l’extraction de Bitcoin. Ils ne font qu’un seul travail, mais ils le font très bien.

Raja Koduri, SVP et GM du groupe Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) chez Intel, a déclaré dans une interview le mois dernier que pouvoir effectuer une validation blockchain beaucoup plus efficace à un coût beaucoup plus faible avec beaucoup moins de puissance est un problème assez résoluble. .

« Et ce n’est pas une chose GPU, alors n’essayez pas de confondre cela avec une chose GPU. Les GPU feront des graphismes, des jeux et toutes ces choses merveilleuses », a ajouté Koduri.

Quelque 18,93 millions de Bitcoins, soit plus de 90% de l’offre totale qui sera jamais créée, ont déjà été extraits. Cela ne laisse que quelques millions de Bitcoins supplémentaires à exploiter, et les derniers ne seront pas frappés avant 2140 par conception.

La plus grande variable ici est tout simplement l’inconnu. Si Bitcoin poursuit sa poussée grand public, ces derniers millions de pièces pourraient être extrêmement précieux à long terme. Sinon, il pourrait y avoir beaucoup plus de matériel inutile qui sortira bientôt des chaînes de montage.

L’ISSCC 2022 se déroule du 20 au 26 février 2022 et sera un événement uniquement virtuel sans élément en personne. La présentation de la mine Bonanza d’Intel est prévue dans le segment des versions de puces en surbrillance prévu pour le 23 février à 7 heures du Pacifique.

Crédit image : Alésia Kozik