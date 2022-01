Un collectif NFT a acheté un exemplaire de Dune pour 2,6 millions et pense désormais avoir les droits sur la saga

Spice DAO, un collectif lié aux crypto-monnaies, a levé des millions de dollars pour vendre aux enchères la Dune Bible du réalisateur Alejandro Jodorowsky afin de produire une série animée. La question du droit d’auteur reste nébuleuse.

L’année dernière, Spice DAO, un collectif lié aux crypto-monnaies, a levé 2,66 millions de dollars pour acheter aux enchères la Dune Bible du réalisateur Alejandro Jodorowsky. C’est le scénario de la réadaptation cinématographique du célèbre roman de Frank Herbert qui n’a pourtant jamais vu le jour. L’objectif du collectif est de lancer une série de projets inspirés de Dune de Jodorowsky, dont une série animée. Après l’acquisition du scénario, Spice DAO entend enchaîner par trois étapes à franchir d’ici mars 2022. Ces étapes consistent à scanner toutes les pages, l’accompagnement d’une agence de gestion des réseaux sociaux et enfin la présentation de la série animée pour la vendre à un service de streaming.

Cependant, comme le rapportent les critiques et les membres de la presse spécialisée, l’achat d’une copie commémorative d’un scénario ou d’un storyboard ne donne pas le droit de tourner sa propre version. Bref, Spice DAO, bien que détenteur du scénario de Jodorowsky’s Dune, n’en détient pas les droits. Cependant, comme le rapporte le portail Gizmodo, le collectif reconnaît qu’il ne possède aucune propriété intellectuelle de Dune et que lorsqu’il parle de projets « originaux », il fait référence à des produits qui ne font pas officiellement partie de la franchise officielle. « Bien que nous ne possédions pas la propriété intellectuelle du chef-d’œuvre de Frank Herbert, nous sommes dans une position unique avec la possibilité de créer notre propre ajout au genre en hommage aux géants qui nous ont précédés », déclare Spice DAO.

Sur la base de ces affirmations, The Verge spécule que la vente aux enchères biblique du script n’est qu’une stratégie publicitaire pour attirer l’attention du fandom Dune et non une tentative ratée d’en obtenir les droits. Après tout, Spice DAO parle d' »hommage » et d' »ajout au genre », donc d’une production inspirée uniquement de Dune de Jodorowsky. Le journaliste Adi Robertson a tenté de contacter le collectif via Twitter pour obtenir des éclaircissements sur le projet, cependant la réponse obtenue est la suivante : « Pourquoi devrions-nous partager avec vous avant de partager avec la communauté ? ». Il n’est donc pas encore clair si les productions de Spice DAO sont uniquement inspirées ou directement basées sur Dune d’Alejandro Jodorwsky. Une différence importante qui montre à quel point il y a confusion dans le domaine des crypto-monnaies et du droit d’auteur.

