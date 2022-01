MSI Center remplace Dragon Center, réduit le gonflement des applications

MSI Center est une toute nouvelle plate-forme qui combinera toutes les fonctionnalités exclusives de MSI. Vous pouvez maintenant trouver toutes vos fonctionnalités préférées comme le mode jeu ou la priorité intelligente dans la page des ensembles de fonctionnalités. Construisez votre propre centre de contrôle comme vous le souhaitez ! Toutes les dernières fonctionnalités MSI telles que Smart Image Finder, MSI Companion et bien d’autres seront incluses dans le nouveau MSI Center. Venez essayer le MSI Center le plus innovant qui vous fera jouer et créer comme un pro.

Conception d’ensembles de fonctionnalités

Le tout nouveau MSI Center conserve toutes les fonctions exclusives modulaires et personnalisables. Vous pouvez désormais installer uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin et éviter une charge de travail inutile pour votre système.

Changement de thème

Vous pouvez utiliser MSI Center avec le mode lumière douce. Ou essayez le mode sombre qui est agréable pour les yeux dans les environnements sombres.

Technologie intelligente

Les ordinateurs portables MSI sont livrés en standard avec le moteur exclusif MSI AI qui est capable de fournir de toutes nouvelles fonctionnalités intelligentes. La révolution de l’IA est arrivée sur les ordinateurs portables MSI.

Automatique intelligent

MSI Smart Auto aide l’ordinateur portable à détecter activement les scénarios au lieu de demander aux utilisateurs de choisir manuellement les modes d’utilisation. Ainsi, votre ordinateur portable MSI fera automatiquement ce dont l’utilisateur a vraiment besoin.

Prend en charge les modèles de carte mère MSI :

Carte mère Intel Series avec X299/300/400/500/600 ou plus récent

Carte mère AMD Series avec X399/TRX40/A320/400/500 ou plus récent

Prend en charge les modèles d’ordinateurs portables MSI :

Ordinateurs portables de la série Gaming avec processeur Intel de 11e génération ou plus récent

Ordinateurs portables de la série Gaming avec processeur AMD 5000 ou plus récent

GPU Nvidia :

Série GeForce RTX 30 : modèles SUPRIM / GAMING TRIO / GAMING / VENTUS 3X / VENTUS 2X / VENTUS 2X XS / AERO ITX

Série GeForce RTX 20 : modèles LIGHTNING / GAMING TRIO / GAMING / SEA HAWK / SEA HAWK EK / DUKE

Série GeForce GTX 16 : modèles GAMING

GPU AMD :

Série Radeon RX 6000 : modèles GAMING TRIO / GAMING / MECH

Série Radeon RX 5000 : modèles GAMING / EVOKE

Prend en charge les modèles de bureau MSI :

Ordinateurs de bureau MEG/MPG Gaming Series avec processeur Intel de 11e génération ou plus récent.

Ordinateurs de bureau Creator Series avec processeur Intel de 11e génération ou plus récent.

Ordinateurs de bureau de la série PRO avec processeur Intel de 11e génération ou plus récent.

Ordinateurs tout-en-un de la série moderne avec processeur Intel de 11e génération ou plus récent.

Équipement de jeu :

Claviers VIGOR : GK60 / GK50 Series / GK30 Series

Souris CLUTCH : séries GM50 / GM41 / GM30 / GM20 / séries GM11 / GM08

Casques IMMERSE : GH61 / GH50

Remarque : MSI recommande à tous les utilisateurs de passer de MSI Dragon Center à MSI Center pour une meilleure expérience utilisateur. MSI Dragon Center et MSI Center ne peuvent pas être installés en même temps.

Les notes de version complètes et le manuel peuvent être trouvés ici.