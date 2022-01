Le patron d’Intel, Pat Gelsinger, déclare qu’AMD « est dans le rétroviseur » après la sortie d’Alder Lake

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Comme le tristement célèbre Steve Ballmer, le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, est un homme qui n’a pas peur de dire ce qu’il ressent, bien que d’une manière moins maniaque que l’ancien PDG de Microsoft. Le patron de l’équipe bleue a récemment publié une vidéo retraçant les 11 derniers mois qu’il a passés à la tête de l’entreprise, y compris le lancement d’Alder Lake, qui, selon lui, a laissé AMD « dans le rétroviseur ».

La vidéo LinkedIn de Gelsinger répertorie 11 points forts d’Intel au cours de l’année dernière tout en se tournant vers l’avenir. Onze est à la fois le nombre d’années pendant lesquelles il a été absent de l’entreprise (Gelsinger est parti en septembre 2009 pour devenir PDG/président d’EMC) et le nombre de mois pendant lesquels il est revenu.

Une grande partie du top 11 de Gelsinger se compose des peluches générales que l’on attend des PDG. Il décrit sa superpuissance personnelle comme la « passion et l’optimisme » qu’il a que « la technologie peut vraiment changer et améliorer la vie de chaque personne sur la planète », ce qui est peu susceptible de le faire entrer dans les X-Men.

Le PDG note également que le plan d’Intel pour cinq nœuds en quatre ans – Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A et Intel 18A – est dans les délais ou en avance, avant de parler d’Alder Lake. Les puces de 12e génération ont été parmi les processeurs les mieux reçus d’Intel depuis des années, obtenant d’excellentes critiques de la part des critiques et des consommateurs, et leur sortie a coïncidé avec la perte de terrain d’AMD dans le Steam Survey pour la première fois depuis des mois. Nous verrons comment ils se comportent sur le marché des ordinateurs portables à partir du mois prochain.

« Alder Lake. Tout d’un coup… Boom ! Nous sommes de retour dans le jeu. AMD dans le rétroviseur des clients, et ils ne seront plus jamais dans le pare-brise ; nous sommes juste en tête du marché », a déclaré Gelsinger.

Gelsinger est peut-être plein de confiance face à AMD en ce moment, mais l’équipe rouge a beaucoup à faire. La PDG Lisa Su a annoncé le Ryzen 7 5800X3D au CES, que la société appelle le processeur de jeu numéro un. Su a également tease l’architecture Zen 4 qui devrait tomber plus tard cette année. Mais quel que soit le vainqueur de cette bataille, avoir plus d’options est généralement une bonne nouvelle pour les consommateurs.