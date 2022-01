Danganronpa: Trigger Happy Havoc arrive sur Game Pass par surprise

On a toujours dit que la Xbox manquait de jeux japonais. Cela est évident car les ventes au Japon sont très faibles et les développeurs ne trouvent pas si intéressant d’apporter leurs jeux sur la console Microsoft. Mais, de temps en temps, des surprises se produisent comme avec Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition qui est arrivé sur Xbox et Xbox Game Pass, surprenant tout le monde.

Dans une sortie surprise, l’édition anniversaire du célèbre jeu de roman visuel Danganronpa : Trigger Happy Havoc sorti en 2010 est sortie sur Xbox Series X|S et Xbox One. De plus, le jeu est également disponible via Xbox Game Pass et PC Game Pass. . Par rapport à la version originale du jeu, l’édition anniversaire propose une galerie où les joueurs peuvent voir et rejouer les événements, les dialogues et les sprites des personnages. Il existe également une galerie ultime qui comprend des illustrations promotionnelles et des feuilles de personnage du livre d’art original du jeu.

Danganronpa: Trigger Happy Havoc est le premier jeu de la série Danganronpa, qui se concentre principalement sur l’étudiant Makoto Naegi et ses camarades de classe. Lorsqu’ils se retrouvent piégés dans leur école, ils sont obligés d’affronter un ours maléfique nommé Monokuma. Le joueur doit essayer de découvrir qui est vraiment Monokuma alors que l’ours essaie de monter les élèves les uns contre les autres et de provoquer la violence.

Depuis des années, Danganronpa est un jeu exclusif PlayStation et Steam. Ce mouvement est surprenant et nous espérons que nous pourrons continuer à apprendre les différentes histoires de ce classique du jeu vidéo avec plus de 10 ans de retard. Comme nous l’avons déjà indiqué, il est disponible sur Game Pass ou si vous préférez, vous pouvez l’acheter pour 14,99 euros. Il semble que les voyages de Phil Spencer au Japon s’avèrent assez efficaces.