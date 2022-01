Le tableau blanc vous permettra désormais d’ajouter facilement des images sur iOS

Nous adorons Whiteboard même si un serveur est vraiment mauvais en écriture. Le géant de Redmond propose un espace de travail vierge pour travailler seul ou avec des collègues. De plus, il est multi-appareils pour que notre travail nous suive où que nous soyons. Maintenant, Microsoft a introduit une nouvelle mise à jour qui veut faciliter l’intégration d’images dans le tableau blanc.

L’ajout d’images au tableau blanc sera plus facile sur iOS

L’application Microsoft Whiteboard a été mise à jour aujourd’hui vers la version 21.11212.0.9036 pour les appareils Apple iPhone et iPad. Cette mise à jour de l’application est la première depuis novembre de l’année dernière et introduit un certain nombre de corrections de bogues ainsi que deux nouvelles fonctionnalités qui facilitent l’ajout d’images à votre espace de travail. Voici les notes de version :

Possibilité d’insérer plusieurs images stockées localement sur le tableau blanc

Possibilité d’insérer une image à l’aide de l’appareil photo de l’appareil

Amélioration des performances

Correction des erreurs

La mise à jour de novembre 2021 de Microsoft Whiteboard pour iOS a ajouté la prise en charge d’Apple Scribble, des flèches d’encre et des réactions, et a également introduit une nouvelle expérience de galerie de création. L’outil a également acquis une variété de nouvelles fonctionnalités de collaboration sur toutes les plateformes. Vous pouvez lire tout sur ces changements ici.