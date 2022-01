Linktree interdit les profils de travailleuses du sexe (y compris OnlyFans)

Via Motherboard, la société a ensuite précisé qu’elle bloquait uniquement les utilisateurs qui publiaient des liens vers des rencontres sexuelles réelles et d’autres services.

Après l’affaire Onlyfans en 2021, un autre service en ligne tourne le dos aux travailleuses du sexe. Cette fois, c’est à Linktree, un outil bien connu pour se connecter avec des profils sociaux qui est particulièrement populaire sur Instagram. Beaucoup connaîtront le « lien en bio » mis en avant dans les stories ou posts des comptes suivis, notamment par les influenceurs. Récemment, Linktree a rapporté dans un rapport officiel qu’ils étaient engagés dans l’élimination des travailleurs du sexe et des créateurs de contenu accros au contenu pour adultes. Ce rapport officiel souligne que la société interdit le « matériel sexuellement explicite » dans ses conditions d’utilisation. Cependant, il ne précise pas si le lien vers un tel « matériel » hébergé sur une plate-forme tierce est également interdit. Au vu de l’opération entreprise, il semble que oui.

Via Motherboard, la société a ensuite précisé qu’elle bloquait uniquement les utilisateurs qui publiaient des liens vers des rencontres sexuelles réelles et d’autres services. « Selon les politiques de notre entreprise, les comptes Linktree interdits résultaient du partage d’une URL qui violait les normes communautaires en partageant des publicités pour la vente de services sexuels dans la vraie vie », a déclaré un porte-parole de Linktree.

Selon les témoignages des parties prenantes recueillis par Motherboard, les utilisateurs n’ont reçu aucune notification de Linktree, découvrant seulement qu’ils ont été bannis après s’être connectés. Discours un peu différent pour ceux qui utilisent la version premium de Linktree, car les profils sont toujours actifs malgré l’interdiction.

La dénonciation du tiktoker Tasnim Ali : « Quand ils voient le voile ils disparaissent et ils ne me louent pas de maison »

L’histoire de Linktree s’inscrit parfaitement dans le phénomène d’exploitation qui voit les nouveaux services en ligne comme protagonistes. Ceux-ci s’appuient initialement sur le travail du sexe et le contenu pour adultes pour augmenter leur popularité, compte tenu de la forte demande des utilisateurs, puis s’opposent une fois qu’ils deviennent gros et importants. Ce n’est pas un hasard si OnlyFans a été mentionné pour la première fois, qui après une première fermeture à et aux travailleuses du sexe s’est ensuite rétracté.