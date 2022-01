Si vous avez ce lien bizarre dans les DM d’Instagram, ne l’ouvrez pas

Ce message, qui vous invite à visualiser un travail réalisé par le contact en question, contient un lien qui, s’il est ouvert, risque de rendre vos identifiants Instagram disponibles sur le réseau.

Ces jours-ci, plusieurs utilisateurs d’Instagram reçoivent un étrange message en anglais de leurs contacts directement en DM. Voici ce qu’il dit exactement : « Cela m’a pris environ quelques heures à faire. J’espère vraiment que vous l’aimez. Regardez ». Ce message, qui vous invite à visualiser un travail réalisé par le contact en question, contient un lien qui, s’il est ouvert, risque de rendre vos identifiants Instagram disponibles sur le réseau. Grâce aux publications sur Reddit, on a découvert que derrière ce message se cache un bot. Le but est de tenter l’utilisateur d’ouvrir le lien, qui mène à une page similaire à l’écran de connexion Instagram. Si vous entrez vos données, le bot est en mesure d’accéder à votre compte personnel et d’envoyer le message susmentionné à tous les contacts, afin de maintenir la chaîne mystérieuse active. Le principal risque est qu’après vous être connecté à l’application à partir du lien, vos données soient enregistrées sur un site Web externe, ce qui les rend facilement accessibles aux personnes extérieures.

Ne vous inquiétez pas cependant; si vous avez cliqué sur le lien du message, vous pouvez prendre certaines précautions pour restaurer le compte dans un état sûr. Changez simplement le mot de passe. Il est conseillé de vous inviter à faire de même si un contact s’est retrouvé victime du message. En général, rappelez-vous de ne pas ouvrir de liens, même s’ils sont contenus dans un message envoyé par un ami de confiance. Dans ces situations, il est préférable de demander des éclaircissements à l’expéditeur avant d’effectuer toute opération.

Pendant ce temps, le réseau social de Mark Zuckerberg tente d’évoluer en se tournant de plus en plus vers TikTok. Avec 2022, de nouveaux types de flux sont arrivés qui semblent ressembler à ceux de la célèbre application chinoise. En allant plus dans le détail, Instagram permet désormais d’alterner la vue classique avec deux types de flux centrés exclusivement sur les utilisateurs favoris ou les comptes suivis.

En 2022, Instagram veut transformer tout le monde en créateur vidéo et Reel