L’abandon du SGX d’Intel a un impact sur la prise en charge des DRM et des Blu-ray Ultra HD

Vue d’ensemble : la technologie d’aujourd’hui permet d’accéder à une vidéo de haute qualité d’une simple pression sur un bouton. Mais alors que le streaming offre le nec plus ultra en matière de commodité, des facteurs allant de la qualité A / V supérieure au besoin de supports physiques en raison d’une mauvaise connectivité ont maintenu la communauté Blu-ray en vie et bien, ne serait-ce que dans une niche. Malheureusement, les amateurs de Blu-ray utilisant du matériel Intel moderne viennent de recevoir des nouvelles pas si bonnes concernant la prise en charge du Blu-ray 4K UHD.

Une fiche technique publiée par Intel ce mois-ci fournit un aperçu approfondi des changements derrière la gamme de processeurs Core d’Intel. La fiche détaille les technologies et les performances les plus récentes derrière la nouvelle famille de processeurs ainsi qu’une courte liste de fonctionnalités obsolètes. Cette dernière liste inclut la suppression de Software Guard Extensions (SGX), une exigence pour le contenu 4K UHD protégé.

Les solutions de gestion des droits numériques (DRM), telles que celles utilisées dans les disques Blu-ray Ultra HD, s’appuient sur SGX pour faciliter la communication et le calcul sécurisés au sein du système d’un utilisateur. La suppression de SGX dans les processeurs Intel des séries 11e et 12e génération signifie que les utilisateurs Intel utilisant leur PC pour le contenu Blu-ray 4K UHD n’auront plus la possibilité d’afficher la résolution 3840×2160 attendue offerte par le format haute définition.

Introduit avec la gamme de processeurs Skylake d’Intel, SGX est un ensemble spécifique de codes d’instructions liés à la sécurité conçus pour prendre en charge l’informatique, la navigation et les DRM sécurisés. Le matériel sécurisé compatible SGX crée un conteneur sécurisé, ou enclave, conçu pour protéger la confidentialité et l’intégrité de toutes les données envoyées à ce conteneur sécurisé. Un hachage cryptographique est utilisé pour prouver l’authenticité de toute interaction avec le conteneur et les données informatiques qu’il contient. Sur la base de cette exigence, aucune donnée ne peut être traitée via cette enclave si un hachage cryptographique correspondant n’est pas fourni.

Bien que la suppression de SGX signifie que le contenu protégé par UHD DRM ne sera plus accessible à de nombreux utilisateurs Intel récents, la capacité globale d’afficher le format n’est pas perdue. Sur la base des informations disponibles, il semble que les formats 4K et les données ne tirant pas parti des solutions DRM devraient toujours fonctionner comme prévu. La fonctionnalité serait également restaurée si la Blu-ray Disc Association choisit un jour de supprimer les DRM ou d’autres protections liées à SGX de leur format.

La dépréciation de SGX et l’incapacité d’afficher le format 4K UHD est un défi de plus dans une série de défis basés sur les DRM d’Alder Lake. Pendant quelques semaines après le lancement, la nouvelle gamme de processeurs avait rendu un groupe de jeux PC protégés par DRM injouables, mais à partir de ce mois-ci, tous ces problèmes de jeu basés sur DRM ont été résolus.