343 Industries écoute les joueurs et baisse les prix sur Halo Infinite

Il semble que 343 Industries ait réussi à convaincre même les plus fervents fans de la saga Halo avec son Halo Infinite. Après les doutes apparus il y a un an, le jeu est un succès complet. Cependant, rien n’est exempt d’amélioration et chez 343 Industries, ils ont bien pris note des suggestions et des plaintes dans leur magasin et vont les ajuster la semaine prochaine.

Halo Infinite aura des prix plus ajustés dans son magasin

Le responsable du design chez 343 Industries Jerry Hook s’est chargé de l’annoncer sur Twitter. Ils veulent proposer un système dynamique avec des prix plus ajustés et des offres pour rendre plus attractif le passage en magasin. De plus, considérez qu’ils ont besoin à la fois d’articles pouvant être achetés dans le magasin, ainsi que de articles spéciaux gratuits qui sont débloqués en jouant.

À partir de mardi, l’expérience de la boutique variera d’une semaine à l’autre. Nous nous concentrons sur la réduction des prix à tous les niveaux, en fournissant des valeurs plus fortes dans nos offres groupées, en commençant à mettre des articles individuels en dehors des offres groupées, et plus encore. – jerry crochet (@hookscourt) 15 janvier 2022

Le multijoueur Halo Infinite gratuit est une épée à double tranchant. De nombreux utilisateurs peuvent y accéder, mais beaucoup critiqueront certaines politiques liées au fait d’être un jeu gratuit. La réalité est que ce sont tous des objets cosmétiques qui ne changent pas la progression du jeu et ne devraient pas trop déranger les fans.

Jerry lui-même a également signalé qu’ils travaillaient pour résoudre le problème des hacks sur PC. Certains utilisateurs de Xbox ont demandé que le jeu croisé puisse être désactivé pour éliminer ce problème. Nous verrons comment ils s’y attaquent depuis 343 Industries. Bien sûr, vous pouvez demander à d’autres studios comme The Coalition ou Rare de voir comment ils s’en sortent avec leurs jeux même s’ils ne sont pas gratuits.

L’avenir de Halo Infinite est très prometteur et une chose est claire pour nous, Xbox a été capable de créer de grands jeux en tant que service au cours de la dernière génération. Sea of ​​​​Thieves, Minecraft Dungeons et State of Decay 2 ont récolté de gros chiffres sur tous les marchés. Halo Infinite saura se positionner devant sa concurrence.